10 липня підписали указ, що собору Святої Софії (Ая-Софія) в Стамбулі повернули статус мечеті. Таке рішення підтримала державна рада Туреччини, яка скасувала для цього постанову про присвоєння собору статусу музею. LifeStyle 24 пропонує дізнатись, що відомо про мечеть та які таємниці приховує велична споруда.

Що відомо про скандал з собором Святої Софії у Туреччині?

Легендарний собор Святої Софії побудували ще в 537 році у Константинополі (сучасний Стамбул). Це був найбільший храм в християнському світі. За часів Османської імперії собор поміняв свій статус на мечеть, а музеєм Айя-Софія стала в 1934 році при першому президентові Туреччини Мустафі Кемалю Ататюрку. Але минулого року чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган піднімав питання про перетворення музею Айя-Софія в мечеть. Втім у 2020 році ситуація із собором особливо загострилась, повідомляє 24 канал.

До теми Ердоган хоче зробити зі Святої Софії мечеть: православний світ шокований

29 травня на річницю падіння Константинополя (1453 рік) у Святій Софії в Стамбулі прочитали уривок із Корану. Це викликало чимале обурення у православних церков Греції, Франції, США, Росії та інших країн. У 2020 році президент Туреччини заявив, що перетворить Святу Софію на мечеть, а підпис Мустафи Кемаля Ататюрка є несправжнім. Вселенський Патріарх Варфоломій І виступив проти такого перетворення. На захист собору як музею виступили США, а також Греція, яка вважає перетворення музею в мечеть образою для православних християн.

Незважаючи на те, що Свята Софія включена в список спадщини ЮНЕСКО, як музей, і її статус повинен залишитися незмінним, 10 липня суд схвалив рішення, що Ая-Софії мають право повернути статус мечеті. Указ про надання собору статусу мечеті підписано.



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал

Цікаві факти про Ая-Софію і сучасні фото

На місці Святої Софії спочатку з'явилася церква в середині 300-х років нашої ери за часів імператора Костянтина I, коли християнство стало основною релігією Римської імперії, а Константинополь був його столицею. В результаті повстання у 532 році собор згорів, але імператор Юстиніан I наказав зробити новий храм, до будівництва якого було залучено 10 тисяч людей, а тривало воно 5 років. Відтак Софійський собор став найбільшою християнською церквою.



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал

Вже у 1453 році Константинополь був захоплений турками і християнська церква стала мечеттю. Тоді ж до собору прибудували чотири мінарети і дали нову назву – Айя-Софія.

Майже через пів століття Софійський собор отримав статус музею – у 1935 році, а через 50 років, у 1985, його включили до світової спадщини ЮНЕСКО.

Довжина собору складає 81 метр, ширина – 72, а висота – 55. Діаметр купола становить 32 метри. Відвідувачів музею до сьогодні вражала помпезність собору, який вважають "шедевром архітектурної думки свого часу".



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал

Стіни храму спочатку були повністю вкриті мозаїками. Коли Ая-Софія стала мечеттю, мусульмани "переробили" її та перемістили міхраб (ніша в стіні мечеті, яка вказує напрям на Мекку і куди повертаються обличчям мусульмани під час молитви) в південно-східний кут собору. Мозаїку вони покрили товстим шаром штукатурки, де написали цитати з корану. Деякі фрагменти мозаїки вдалось зберегти, коли мечеть Ая-Софія стала музеєм.



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал

У соборі досі зберігаються численні релігійні реліквії. Але деякі з них все ж було розграбовано хрестоносцями під час штурму Константинополя 1204 року. Тоді ж вкрали Туринську плащаницю – полотно, в яке загорнули та в якому поховали Ісуса Христа, а згодом на ньому відбилися лик і тіло Ісуса. Плащаниця вважалась зниклою майже на 150 років. Зараз вона зберігається в підземеллі Туринського собору.



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал



Софійський собор у Стамбулі / Фото 24 канал