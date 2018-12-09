Батьки Кейт Міддлтон продають будинок, який купували для неї та Піппи: інтригуючі деталі

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Кейт Міддлтон і будинок її батьків у Лондоні
Кейт Міддлтон і будинок її батьків у Лондоні / Колаж: 24 канал; фото Getty Images / The Daily Mail

Рідна герцогині Кембриджської вирішили продати будинок, який купили для дочок за 780 000 фунтів стерлінгів. Сестри поділили його ще до того, як Кейт стала частиною королівської сім'ї. Маєток планують продати дорожче майже вдвічі.

Триповерхова квартира, яку батьки герцогині Кембриджської вирішили продати, розташована в західному районі Лондона. Як повідомляє The Daily Mail, Майкл і Керол Міддлтон купили будинок у 2002 році за 780 000 фунтів стерлінгів. Тепер він виставлений на ринок за 1 мільйон 950 000. 

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Особняк "Chelsea" Кейт Міддлтон та її сестра Піппа поділили ще задовго до того, як перша вийшла заміж за принца Вільяма. Тепер вона не має потреби в окремому житлі, оскільки проживає у 20-ти кімнатному будинку на території Кенсінгтонського палацу. А її молодша сестра Піппа вийшла заміж за мільйонера Джеймса Меттьюза та переїхала у п’ятиповерховий особняк у Лондоні.

Помешкання Міддлтонів облаштоване вишуканими меблями та спокійними кольорами. У ньому є три спальні, дві ванні кімнати, кухня, їдальня, вітальні та ще декілька гостьових кімнат.

Будинок Кейт Міддлтон
Маєток сім'ї Міддлтон / The Daily Mail

Будинок Піппи Міддлтон
Одна з трьох спалень у будинку Кейт Міддлтон / The Daily Mail

Будинок Кейт Міддлтон виставили на продаж
Кухня у помешканні, що було придбане для Кейт і Піппи Міддлтон / The Daily Mail

Будинок Піппи Міддлтон
Вітальня у будинку сім'ї Міддлтон / The Daily Mail

Будинок Кейт і Піппи Міддлтон
Ванна кімната / The Daily Mail

Будинок Кейт Міддлтон
Їдальня у будинку Кейт і Піппи Міддлтон / The Daily Mail

Будинок Піппи Міддлтон
Коридор у маєтку Кейт Міддлтон / The Daily Mail

Будинок Кейт Міддлтон
Друга спальня у помешканні сім'ї Міддлтон / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Піппа Міддлтон Кейт Міддлтон Новини нерухомості Зіркова нерухомість Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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