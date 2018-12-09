Батьки Кейт Міддлтон продають будинок, який купували для неї та Піппи: інтригуючі деталі

Рідна герцогині Кембриджської вирішили продати будинок, який купили для дочок за 780 000 фунтів стерлінгів. Сестри поділили його ще до того, як Кейт стала частиною королівської сім'ї. Маєток планують продати дорожче майже вдвічі.

Триповерхова квартира, яку батьки герцогині Кембриджської вирішили продати, розташована в західному районі Лондона. Як повідомляє The Daily Mail, Майкл і Керол Міддлтон купили будинок у 2002 році за 780 000 фунтів стерлінгів. Тепер він виставлений на ринок за 1 мільйон 950 000.

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Особняк "Chelsea" Кейт Міддлтон та її сестра Піппа поділили ще задовго до того, як перша вийшла заміж за принца Вільяма. Тепер вона не має потреби в окремому житлі, оскільки проживає у 20-ти кімнатному будинку на території Кенсінгтонського палацу. А її молодша сестра Піппа вийшла заміж за мільйонера Джеймса Меттьюза та переїхала у п’ятиповерховий особняк у Лондоні.

Помешкання Міддлтонів облаштоване вишуканими меблями та спокійними кольорами. У ньому є три спальні, дві ванні кімнати, кухня, їдальня, вітальні та ще декілька гостьових кімнат.



Маєток сім'ї Міддлтон / The Daily Mail



Одна з трьох спалень у будинку Кейт Міддлтон / The Daily Mail



Кухня у помешканні, що було придбане для Кейт і Піппи Міддлтон / The Daily Mail



Вітальня у будинку сім'ї Міддлтон / The Daily Mail



Ванна кімната / The Daily Mail



Їдальня у будинку Кейт і Піппи Міддлтон / The Daily Mail



Коридор у маєтку Кейт Міддлтон / The Daily Mail



Друга спальня у помешканні сім'ї Міддлтон / The Daily Mail