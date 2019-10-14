Базовий гардероб: Розі Гантінгтон-Вайтлі показує, як стильно носити тренч

Бежевий тренч вже давно став елементом базового гардероба, який поєднується чи не зі всіма образами. Дизайнери кожного сезону можуть змінювати відтінки та декор тренчу, але класичний варіант залишається актуальним поза часом.

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі, що відома своєю пристрастю до моди, показала, як можна носити тренч та якими аксесуарами доповнити, щоб зробити "аутфіт" трендовим восени 2019 року.

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Зірка одягнула чорний джемпер з широкими чорними штанами, які виглядають об'ємно і вільно. Зверху Розі приміряла класичний бежевий тренч, натомість акценти були зроблені на взуття і сумку.

Так, модель обрала високі чоботи на шпильці з пітоновим принтом у коричневому відтінку з колекції Jimmy Choo, білу сумку – новинку від Bottega Veneta і сонцезахисні окуляри Celine. Завершує look Гантінгтон-Вайтлі золота масивна підвіска.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Шанувальники у мережі люблять публікації Розі Гантінгтон-Вайтлі через стильні ідеї, які поширює зірка. Додамо, що останніх сезонів чимало інших демократичних брендів почало продавати речі з анімалістичними принтами і елементи базового гардероба. Відтак схожий образ може скласти будь-яка модниця з різним бюджетом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw