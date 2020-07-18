Легендарна українська співачка нещодавно наважилася на сміливий експеримент з зовнішністю, перефарбувавшись у білявку. Зміна іміджу Наталі Могилевської позначилася й на гардеробі, адже для світського заходу вона одягнула піджак на голе тіло, засвітивши білизну.

Кількома тижнями раніше Наталія Могилевська зізналася, що на новий образ ефектної білявки її надихнули серйозні зміни в житті. Вона не стала розсекречувати особисті подробиці, проте "біла смуга" позначилася й на її стилі. Співачка наважилася показати звабливе декольте на світському заході, фото з якого з'явилися на особистій сторінці артистки в інстаграмі.

До теми Зваблива білявка: Наталія Могилевська кардинально змінила імідж – фото

Наталія Могилевська стала гостею вечірки до дня народження програми "Світське життя" й виступила на сцені з новою піснею "Белый самолет". Якщо її образи для концертів завжди вирізнялися провокативністю, то для червоної доріжки вона обрала не менш пікантний образ.

Образ Наталі Могилевської

Співачка з'явилася на заході у білому костюмі вільного крою. Під піджак з великими кишенями вона вирішила не одягати ані топ, ані сорочку, засвітивши білизну. Перед камерами Наталія Могилевська сміливо позувала з екстримально відвертим декольте, яке підкреслив лавандовий бюстгальтер.

Зірка зробила ледь помітну хвилясту укладку та насичений макіяж з яскравими тінями персикового та блакитного кольору, які вигідно виглядали з новим кольором волосся білявки.



Наталія Могилевська засвітила білизну / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська засвітила білизну / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Схоже, Наталія Могилевська не почувалася скуто у світлі софітів в такому зухвалому образі, адже демонструвала грайливі пози на камеру.

Реакція мережі

У мережі черговий експеримент зірки оцінили неоднозначно. Одні прихильники засипали кумира компліментами у коментарях та не скупилися на гучні заяви: "Могилевська зараз в найгарячішому вигляді за всі роки", "Ви з цим кольором помолодшали і стали яскравішою", "Ви зараз змінилися. Виглядаєте – супер! Ефектна і розкішна жінка".

У той час інші не стримували своїх емоцій та нещадно розкритикували відвертий образ: