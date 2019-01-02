Бойфренд Дженніфер Лопес показав їх спільні тренування: ефектні відео

Американська співачка Дженніфер Лопес може з легкістю похизуватись ідеальною фігурою. Однак такі стрункі форми – це результат її щоденної роботи в спортзалі. Мотивує артистку її бойфренд Алекс Родрігес.

Нещодавно на Instagram-сторінці бейсболіста з'явилось приголомшливе відео, на якому видно спільне тренування пари. Ефектне відео підсилила ритмічна музика, під яку Дженніфер Лопес кумедно станцювала.

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Однак ролик – це не просто хизування фігурою, а новий челендж. У дописі Алекс Родрігес пояснив, що після новорічних свят прийшов час зайнятись своїм тілом. Тому він закликав всіх долучитись до 10-денного челенджу, обмежившись у вживанні солодощів та вуглеводів.

Ми обіцяємо не зірватися! Приєднуйтесь до нашого з Дженніфер 10-денного челенджу. Без вуглеводів і цукру. Хто в справі?

– написав Алекс Родрігес.

Такий челендж мотивував сотні прихильників зіркової пари, які в коментарях до допису підписались на такий спортивний флешмоб. Люди зазначили, що Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес є еталоном для них, адже навіть на тренуваннях знаходять можливість проводити час разом.