Бойфренд Дженніфер Лопес показав їх спільні тренування: ефектні відео

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Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес запустили спортивний челендж
Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес запустили спортивний челендж / Instagram / @jlo

Американська співачка Дженніфер Лопес може з легкістю похизуватись ідеальною фігурою. Однак такі стрункі форми – це результат її щоденної роботи в спортзалі. Мотивує артистку її бойфренд Алекс Родрігес.

Нещодавно на Instagram-сторінці бейсболіста з'явилось приголомшливе відео, на якому видно спільне тренування пари. Ефектне відео підсилила ритмічна музика, під яку Дженніфер Лопес кумедно станцювала. 

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Однак ролик – це не просто хизування фігурою, а новий челендж. У дописі Алекс Родрігес пояснив, що після новорічних свят прийшов час зайнятись своїм тілом. Тому він закликав всіх долучитись до 10-денного челенджу, обмежившись у вживанні солодощів та вуглеводів. 

Ми обіцяємо не зірватися! Приєднуйтесь до нашого з Дженніфер 10-денного челенджу. Без вуглеводів і цукру. Хто в справі?
– написав Алекс Родрігес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Такий челендж мотивував сотні прихильників зіркової пари, які в коментарях до допису підписались на такий спортивний флешмоб. Люди зазначили, що Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес є еталоном для них, адже навіть на тренуваннях знаходять можливість проводити час разом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Фітнес Музика
Джерело: 24 Канал
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