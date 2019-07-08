Бойфренд, з яким засвітилася Адель, виявився одруженим: подробиці

Днями відома британська співачка Адель була помічена на прогулянці з новим бойфрендом. Такий жест неабияк зацікавив її фанатів, оскільки близько трьох місяців тому вона розлучилася зі своїм чоловіком. Однак, як пишуть іноземні ЗМІ, хвилювання марні, мужчина, з яким вона йшла за руку, є чоловіком її близького друга.

Знімки, на яких Адель постала разом з невідомим чоловіком, тримаючись за руки, підірвали мережу минулих вихідних. Проте, як пише британське видання The Mirror, на концерт Селін Діон прийшла не з новим бойфрендом, а з чоловіком свого друга – Полом Дрейтоном.

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Річ у тім, що мужчина, руку якого Адель міцно тримала навіть перед камерами папараці, одружений з іншим чоловіком і йому не симпатизують жінки. Ба більше, його весілля з Аланом Карром відбулося на задньому дворі в маєтку Адель. Тому теплі обійми і прогулянки за руку між Адель та Пола Дрейтона – це не більше, ніж міцна дружба.



Пол Дрейтон і Алан Карр / Фото JetSetter