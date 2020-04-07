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Брат Кейт Міддлтон заснував благодійний фонд для допомоги домашнім улюбленцям

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Брат Кейт Міддлтон заснував благодійний фонд / Instagram / @jmidy

Про любов молодшого брата Кейт Міддлтон до собак відомо всім прихильникам королівської родини. Джеймс Міддлтон вирішив заснувати благодійний фонд Paw Print Fund, який спрямовуватиме кошти на роботу організацій захисту тварин.

32-річний бізнесмен Джеймс Міддлтон досить пасивний користувач соціальних мереж. Він використовує особистий блог в інстаграмі переважно для того, аби доносити до суспільства важливі соціальні та психологічні переконання. Так, черговим дописом він анонсував створення благодійного фонду Paw Print Fund. 

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Молодший брат Кей Міддлтон опублікував зворушливий знімок з п'ятьма улюбленими собаками та показав, як виглядатиме логотип новоствореного фонду. Він зазначив, що в умовах ізоляції саме домашні тваринки допомагають багатьом людям по всьому світу не піддаватися паніці та жити в гармонії. 

Хто ще відчуває дружелюбність, затишок і безмежну любою від своїх вірних вихованців у цей важкий час? Я хочу подякувати всім нашим домашнім улюбленцям, які зберігають нас у спокої і допомагають нам рухатися далі,
– розчулив Джеймс Міддлтон. 

Бізнесмен оголосив, що Paw Print Fund перераховуватиме зібрані кошти на рахунки інших благодійних організацій, робота яких спрямована на захист тварин. Серед них Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження, притулок для собак і котів Battersea та Dogs Trust. "Разом ми можемо допомогти домашнім тваринам та їхнім власникам та запобігти переповненню рятувальних центрів". 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle благочинність Королівська сім'я
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