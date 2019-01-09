Британські металкорщики Bullet for my Valentine вперше дадуть концерт у Києві
Гурт Bullet for my Valentine вперше вийде на сцену у Києві 22 квітня. Концерт відбудеться у клубі Stereo Plaza.
За понад 20 років на сцені гурт випустив 5 студійних альбомів, продав тисячі копій по світу та зібрав мільйонну армію фанатів.
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Дебютний альбом The Poison отримав статус золотого від Американської асоціації звукозаписних компаній. Другий альбом – Skream Aim Fire – одразу ж після виходу потрапив на 4 місце в чарт Billboard.
Гурт Bullet for my Valentine
Bullet For My Valentine грає музику у жанрах металкор, хеві-метал, треш-метал. Вперше в Україні колектив виступив влітку на фестивалі ZaхidFest-2018.
Квитки на столичний концерт з’являться 11 січня на melnitsa.org
Дивіться відеокліп пісні Tears Don't Fall гурту Bullet For My Valentine