Британські металкорщики Bullet for my Valentine вперше дадуть концерт у Києві

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Гурт Bullet for my Valentine
Гурт Bullet for my Valentine / Фото з відкритих джерел

Гурт Bullet for my Valentine вперше вийде на сцену у Києві 22 квітня. Концерт відбудеться у клубі Stereo Plaza.

За понад 20 років на сцені гурт випустив 5 студійних альбомів, продав тисячі копій по світу та зібрав мільйонну армію фанатів.

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Дебютний альбом The Poison отримав статус золотого від Американської асоціації звукозаписних компаній. Другий альбом – Skream Aim Fire – одразу ж після виходу потрапив на 4 місце в чарт Billboard.

bullet for my valentine
Гурт Bullet for my Valentine

Bullet For My Valentine грає музику у жанрах металкор, хеві-метал, треш-метал. Вперше в Україні колектив виступив влітку на фестивалі ZaхidFest-2018.

Квитки на столичний концерт з’являться 11 січня на melnitsa.org

Дивіться відеокліп пісні Tears Don't Fall гурту Bullet For My Valentine

 

Теги: Новини України Новини культури LifeStyle Новини Києва Концерти Музика
Джерело: 24 канал
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