Британський співак Сем Сміт показав, як насолоджується літом: кумедне фото
Британський співак Сем Сміт, який є володарем не однієї музичної нагороди, зокрема премії "Греммі", показав яскраве фото у соціальних мережах.
Сем Сміт, який відкрито демонструє свою нетрадиційну орієнтацію, опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram, де за ним стежать 13 мільйонів користувачів.
Читайте також: Целюліт і розтяжки на грудях: співачка Стейсі Соломон відверто демонструє тіло після пологів
Чоловік позує у спідній білизни неоново-зеленого кольору з капелюхом на голові, прикриваючи себе від сонячного проміння. "Літо – для тебе (Hot girl summer)", – додав артист у підписі.
До слова, Сем Сміт місяць тому презентував кліп на пісню How Do You Sleep?, який вже має понад 71 мільйон переглядів!
Сем Сміт – How Do You Sleep: дивіться відеокліп
Сем Сміт відомий своїм популярним хітом I'm Not The Only One та Too Good At Goodbyes (понад 1 мільярд переглядів в YouTube), а також такими композиціями як Stay With Me, Writing's On The Wall, Lay Me Down, Money On My Mind та іншими.
Сем Сміт – Too Good At Goodbyes: дивіться відеокліп
Вперше Сем натякнув на свою нетрадиційну орієнтацію у 2015 році, а згодом почали ширитись чутки про небайдуже ставлення до чоловіків.