Британський співак Сем Сміт показав, як насолоджується літом: кумедне фото

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Сем Сміт
Сем Сміт / www.gettyimages.com

Британський співак Сем Сміт, який є володарем не однієї музичної нагороди, зокрема премії "Греммі", показав яскраве фото у соціальних мережах.

Сем Сміт, який відкрито демонструє свою нетрадиційну орієнтацію, опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram, де за ним стежать 13 мільйонів користувачів. 

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Чоловік позує у спідній білизни неоново-зеленого кольору з капелюхом на голові, прикриваючи себе від сонячного проміння. "Літо – для тебе (Hot girl summer)", – додав артист у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Smith (@samsmith)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Smith (@samsmith)

 

До слова, Сем Сміт місяць тому презентував кліп на пісню How Do You Sleep?, який вже має понад 71 мільйон переглядів!

Сем Сміт – How Do You Sleep: дивіться відеокліп

Сем Сміт відомий своїм популярним хітом I'm Not The Only One та Too Good At Goodbyes (понад 1 мільярд переглядів в YouTube), а також такими композиціями як Stay With Me, Writing's On The Wall, Lay Me Down, Money On My Mind та іншими.

Сем Сміт – Too Good At Goodbyes: дивіться відеокліп

Вперше Сем натякнув на свою нетрадиційну орієнтацію у 2015 році, а згодом почали ширитись чутки про небайдуже ставлення до чоловіків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Smith (@samsmith)

 

 

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Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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