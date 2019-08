Британський співак Сем Сміт показав, як насолоджується літом: кумедне фото

Британський співак Сем Сміт, який є володарем не однієї музичної нагороди, зокрема премії "Греммі", показав яскраве фото у соціальних мережах.

Сем Сміт, який відкрито демонструє свою нетрадиційну орієнтацію, опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram, де за ним стежать 13 мільйонів користувачів.

Чоловік позує у спідній білизни неоново-зеленого кольору з капелюхом на голові, прикриваючи себе від сонячного проміння. "Літо – для тебе (Hot girl summer)", – додав артист у підписі.

До слова, Сем Сміт місяць тому презентував кліп на пісню How Do You Sleep?, який вже має понад 71 мільйон переглядів!

Сем Сміт – How Do You Sleep: дивіться відеокліп

Сем Сміт відомий своїм популярним хітом I'm Not The Only One та Too Good At Goodbyes (понад 1 мільярд переглядів в YouTube), а також такими композиціями як Stay With Me, Writing's On The Wall, Lay Me Down, Money On My Mind та іншими.

Сем Сміт – Too Good At Goodbyes: дивіться відеокліп

Вперше Сем натякнув на свою нетрадиційну орієнтацію у 2015 році, а згодом почали ширитись чутки про небайдуже ставлення до чоловіків.