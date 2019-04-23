Брітні Спірс випустили з психлікарні на Великодні свята: фанати стурбовані її станом

Популярна співачка Брітні Спірс, яка майже місяць лікується у психіатричній лікарні, все-таки потрапила на Великодні свята додому. Однак прихильників стурбували світлини, на яких зірка постала у хворобливому вигляді.

Днями мережу сколихнули зізнання від мами Брітні Спірс, яка стверджувала, що її доньку силоміць тримають у психіатричній лікарні і що за цим всім може стояти її рідний батько. Після цього шанувальники співачки запустили протест під назвою #FreeBritney. Фанати публікували світлини з таким хештегом, а також виходили на вулиці з плакатами у руках, на яких були написані такі ж слова. Як результат, за кілька днів Брітні Спірс випустили з лікарні, однак, як помітили прихильники, її зовнішній вигляд може бажати кращого.

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На фото 37-річна співачка мала збентежений і стомлений вигляд. Її волосся було заплутане, а сама зірка виглядала наляканою. Поруч із нею йшов її 25-річний бойфренд, який забрав її із психіатричної лікарні. Проте, як зазначається в іноземних виданнях, Брітні Спірс відпустили додому лише на святкування Великодніх свят, а після вихідних вона знову продовжуватиме лікування.



Скріншот з соціальної мережі за хештегом #FreeBritney



Брітні Спірс випустили з психіатричної лікарні / Instagram / @tmz_tv



Брітні Спірс випустили з психіатричної лікарні / Instagram / @britneyfef