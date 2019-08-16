Брюнетка Меган Маркл чи рудоволосий принц Гаррі: відомо на кого схожий син подружжя Арчі

Ще до пологів герцогині Сассекської шанувальники намагалися вгадати, на кого з батьків буде схожою майбутня дитина. Згодом Меган Маркл народила сина вранці 6 травня, якого подружжя назвало Арчі Харрісон, однак на фото, які з'являються у мережі складно спрогнозувати зовнішність малюка. Натомість інсайдери з близького оточення королівської сім'ї таки розкрили деякі цікаві подробиці.

Так, Меган і Гаррі вперше показали малюка через 2 дні після пологів. Тоді на запитання журналістів подружжя не змогло відразу відповісти, на кого більше схожий хлопчик.

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Однак після народження Арчі пройшло 3 місяці та інсайдер з королівського оточення повідомив, що малюк успадкував колір волосся від свого тата – рудоволосого принца Гаррі. Як пише видання The Sun, хлопчик вже має "пучки рудого волосся".

Він щасливий малюк. У нього гарні, пухкі ніжки і рудувате волосся на голові. Він дійсно чудовий,

– розповів інсайдер.



Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим Арчі / Getty Images

Додамо, під час вагітності Меган Маркл американський художник Джо Маллінс спробував вгадати зовнішність майбутньої дитини і склав ймовірний портрет первістка герцога і герцогині Сассекських на основі їхніх фотографій і власних начерків.

На думку художника було так, якщо первістком виявиться хлопчик, то він матиме світле каштанове волосся і блакитні очі, як у принца Гаррі. Але якщо у пари народилася б донька, то вона була б більше схожою на Меган Маркл: брюнеткою з карими очима. Чи чоловік вгадав зовнішність Арчі Харрісона – буде відомо лише з часом, адже діти швидко ростуть і, відповідно, змінюються.



Джо Маллінс намалював, як можуть виглядати діти Меган і Гаррі / The Daily Mail