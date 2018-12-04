Cardi B проігнорувала судове засідання через яскраву фотосесію в Маямі: фото

Американська виконавиця Cardi B відпочиває на пляжі Маямі замість того, щоб відбувати суд через бійки зі співачкою Нікі Мінаж, а також з сестрами-барменами в стрип-клубі в Нью-Йорку.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Оприлюднені знімки з морського узбережжя побачили представники суду і заявили, що їй загрожує арешт, якщо вона вдруге проігнорує засідання. Адвокат Cardi B у свою чергу зауважив, що присутність співачки на суді не є обов’язковою, на що йому відповіли, що та негайно повинна з’явитись в Нью-Йорку до 7 грудня.

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Ви повинні повідомити їй, що якщо вона не з’явиться для рішення суду 7 грудня, то, скоріш за все, суд призначить їй ордер на арешт,

– йдеться в повідомленні для адвоката Джеффа Керна.

Як виявилось, Cardi B змушена була проігнорувати судове засідання через фотосесію в Маямі. Через це її можна було побачити у дивакуватому образі тигра – вона одягнула роздільний оранжевий купальник, а все її тіло було розмальоване елементами тигра. Образ був доповнений масивними кільцями-сережками, яскравим макіяжем і зачіскою у формі двох колосків.

Що відомо про бійки співачки Cardi B?Про бунтівницю Cardi B в західному шоу-бізнесі говорять вже давно. Відтак, цієї осені артистка двічі "вляпалась" у скандали, коли встрягла у бійку з виконавецею Нікі Мінаж, а також з сестрами-барменами в стрип-клубі в Нью-Йорку. У першому випадку обвинувачена Cardi B заявляла, що Нікі обговорює за плечима її материнство, а в другому, що одна з сестер можливо перебувала в сексуальному зв'язку з її чоловіком, хіп-хоп-виконавцем Offset. Судове засідання у справі Cardi B спочатку призначили на 29 жовтня, згодом його перенесли на 3 грудня.