Чи варто подорожувати під час пандемії коронавірусу: опитування

Більшість українців, які люблять подорожувати та заздалегідь придбали квитки і запланували відпустку, зіткнулися з дилемою: подорожувати за кордон, чи краще залишитися вдома. Сьогодні, 12 березня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував українців щодо подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

Щоб уникнути поширення епідемії коронавірусу, в Україні від сьогоднішнього дня і до 3 квітня ввели карантин. Він передбачає карантин в освітніх навчальних закладах, обмеження масових заходів за участю понад 200 осіб та більше, тимчасова заборона на авіасполучення з Італією та обмеження КПП на кордоні України.

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Міністр закордонних справ України наполегливо рекомендує співгромадянам відмовитися від поїздок за кордон хоча б на період карантину.

МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн: Єгипет, Туреччина, Таїланд, ОАЕ, Іспанія, Франція, Греція, Китай, Південна Корея, Японія, США, Італія, Індія.



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Станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії. Наразі він перебуває у лікарні.

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