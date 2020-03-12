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Чи варто подорожувати під час пандемії коронавірусу: опитування

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Чи варто подорожувати під час коронавірусу / Esquire

Більшість українців, які люблять подорожувати та заздалегідь придбали квитки і запланували відпустку, зіткнулися з дилемою: подорожувати за кордон, чи краще залишитися вдома. Сьогодні, 12 березня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував українців щодо подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

Щоб уникнути поширення епідемії коронавірусу, в Україні від сьогоднішнього дня і до 3 квітня ввели карантин. Він передбачає карантин в освітніх навчальних закладах, обмеження масових заходів за участю понад 200 осіб та більше, тимчасова заборона на авіасполучення з Італією та обмеження КПП на кордоні України.

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Міністр закордонних справ України наполегливо рекомендує співгромадянам відмовитися від поїздок за кордон хоча б на період карантину.

МЗС рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн: Єгипет, Туреччина, Таїланд, ОАЕ, Іспанія, Франція, Греція, Китай, Південна Корея, Японія, США, Італія, Індія.


Країни, від яких МОЗ рекомендує відмовитися під час подорожей

Станом на 12 березня в Україні є лише один підтверджений випадок захворювання на коронавірус. У Чернівцях через хворобу госпіталізували чоловіка, який приїхав з Італії. Наразі він перебуває у лікарні.

Як вберегти себе від коронавірусу: поради

  • Обов'язково мийте руки з милом;
  • Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;
  • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
  • Обов'язково мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
 

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні LifeStyle Здоров'я Інфографіка МЗС України Опитування 24 Подорожі
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