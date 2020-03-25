Чоловік Юлії Саніної поділився їх спільним архівним фото

Гітарист відомого українського рок-гурту The Hardkiss Валерій Бебко поділися з прихильниками ніжним архівним фото, на якому позує разом із дружиною Юлією Саніною.

Валерій Бебко є креативним продюсером та гітаристом колективу The Hardkiss, а його кохана Юлія Саніна – солісткою. Пара проводить багато часу разом, проте почуття один до одного стають все сильнішими. Вони рідко коментують своє особисте життя та не часто публікують спільні фото, проте бувають винятки. Днями чоловік поділився архівним фото з відпочинку.

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На чорно-білому кадрі видно Валерія та Юлію ще зовсім юними. Закохані позують у пляжному вбранні. Світлину зробили 11 років тому.

"Їй 18, йому – 24", – написав Бебко під фото.

Юлія Саніна та Валерій Бебко приховували свої стосунки протягом п'яти років, і лише в 2009 році розповіли про них. Весілля відбулося через два роки після знайомства. Подружжя виховує сина Данила, який народився в 2015 році.