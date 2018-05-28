Чому принц Гаррі та Меган Маркл покидають Кенсінгтонський палац: несподівана причина

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Сассекські рішуче вирішили покинути 3-поверховий будинок на території Кенсінгтонського палацу. Згідно з офіційною заявою, принц Гаррі та Меган Маркл оселяться у резиденції Фрогмор-хаус, що у Віндзорі.

Представники Кенсінгтонського палацу натякнули, що молоде подружжя прагне розпочати самостійне життя та до появи нащадка залагодити питання з житлом. 

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Однак, як стало відомо журналістам The Sun, принц Гаррі та Меган Маркл мають деякі розбіжності у поглядах з герцогами Кембриджськими. Саме тому вони хочуть оселитись подалі від Вільяма та Кейт Міддлтон. 

"Тепер Гаррі і Меган не хочуть жити поруч з Вільямом і Кейт. Вони прагнуть бути самостійними. Гаррі і Меган потребують більшого простору. Крім цього, Кейт і Меган ведуть зовсім різний спосіб життя, і це з часом стає більш помітно", – розповів інсайдер з близького оточення королівської родини.

Варто зазначити, що офіс принца Гаррі та Меган Маркл залишиться у Кенсінгтонському палаці. 

 

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що королева Єлизавета ІІ виділила герцогам Сассекським розкішний котедж у Віндзорі, на території якого принц Гаррі та Меган Маркл влаштовували вечірку з нагоди одруження. У будинку пара облаштує 10 кімнат, одна з яких буде дитячою. Крім цього, подружжя планує зробити окреме приміщення для тренувань та заняття йогою. У вільний час принц Гаррі та Меган Маркл зможуть насолоджуватись прогулянкою розкішними садами, які оточують Фрогмор-хаус. 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: Lifestyle
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