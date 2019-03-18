Чорний лебідь повертається: Наталі Портман знялася у зйомці, яка змушує затамовувати подих
Голлівудська акторка Наталі Портман прикрасила обкладинку квітневого випуску глянцевого журналу Vogue Australia і знялася в атмосферній фотосесії для нього.
Наталі Портман у фотосесії приміряла вбрання від Victoria Beckham, Zac Posen і Christian Dior. Автором знімків виступила фотограф Емма Саммертон.
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Кольори та інтер'єр, який використали у зйомці, виглядає досить драматично, а поза і вбрання акторки на обкладинці схожі до образу балерини.
Відтак шанувальники у мережі згадали про одну з найпопулярніших робіт Наталі – фільм Даррена Аранофські "Чорний лебідь", у якому Портман зіграла головну героїню Ніну Сейерс. 37-річна знаменитість для інших світлин приміряла також вуаль та брючні костюми.
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip
Наталі Портман для Vogue Australia / Instagram / @natalieportmanvip