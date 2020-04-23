Дар'я Петрожицька розповіла про роботу з Даном Баланом та Тіною Кароль на "Голосі країни"

Фіналістка головного вокального шоу "Голос країни"Дар'я Петрожицька відверто розповіла про роботу з Тіною Кароль і Даном Баланом на проєкті, адже дівчина встигла побувати у командах обидвох зіркових тренерів.

Вже цієї неділі, 26 квітня, в особливому діджитал-форматі відбудеться суперфінал ювілейного сезону "Голосу країни". Саме тоді вся країна дізнається ім'я переможця. Серед конкурсантів є і українська акторка та співачка Дар'я Петрожицька. У віртуальному шоу "Ніч у барі" виконавиця розповіла про участь у шоу та роботу із наставниками.

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28-річна співачка поділилася подробицями роботи на проєкті та розповіла про творчу роботу з двома її наставниками Тіною Кароль і Даном Баланом. Дар'я зазначає, що тренери мають абсолютно різний підхід до учасників.

Дан настільки лаконічний, що скаже будь-що і одразу все стає зрозуміло. На етапі нокаутів сказав одне речення і я все зрозуміла. А ось Тіна навпаки, вона і мені і Даніелю все детально пояснювала. Перед нами було завдання не гарно заспівати, а зробити номер,

– зізналася Петрожицька.

Дар'я Петрожицька розповіла про участь у шоу "Голос країни": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після сліпих прослуховувань Дар'я потрапила до команди Тіни Кароль. На етапі боїв співала удуеті разом із Даніелем Селемом. Вони виконали пісню "Позвони мне, позвони". Петрожицька каже, що Тіна давно хотіла, щоб хтось заспівав її на проєкті і вони з Даніелем погодилися. Зіркова тренерка тоді дала шанс Даніелю, а Дар'ю "вкрав" у свою команду Дан Балан.

Дар'я Петрожицька та Даніель Салем – "Позвони мне, позвони": дивіться відео онлайн

Виступи Дар'ї на нокаутах вразив Дана і дівчині вдалося потрапити до числа фіналістів, які змагатимуться за перемогу вже цієї неділі.

Дар'я Петрожицька – "Ой, ходить сон": дивіться відео онлайн