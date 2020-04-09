Демі Роуз вразила еротичним образом та похизувалася оголеними формами: фото 18+

Пишногруда британська модель Демі Роуз невтомно поширює еротичні фото. На черговому відвертому кадрі вона продемонструвала оголені груди та пишні сідниці.

Красуня-брюнетка знає, як вразити прихильників та змусити говорити про себе. Демі Роуз є однією із найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться публікувати сексуальні знімки та показувати на них шалену пристрасть. Саме такі кадри вкотре з'явилися на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Публікація зірки британського модельного бізнесу викликала неабиякий ажіотаж. Лише за годину вона набрала понад 60 тисяч вподобань та декілька сотень коментарів. На фотографіях Демі позує в трусиках від мінібікіні бронзового кольору. Це весь одяг, який є на ній. Оголені груди вона прикрила рукою.

Волосся Роуз мокре після купання і це додає її образові ще більшої сексуальності. На першому фото вона звабливо дивиться в камеру. На обличчі бачимо макіяж в нюдових відтінках з акцентом на губах, які дівчина нафарбувала коричневим блиском.

На іншій світлині вона обернута спиною до об'єктиву. Мокре волосся спадає назад, а зверху Роуз поливає себе водою.



Зваблива Демі Роуз / Instagram / @demirose



Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose