Демі Роуз вразила еротичним образом та похизувалася оголеними формами: фото 18+
Пишногруда британська модель Демі Роуз невтомно поширює еротичні фото. На черговому відвертому кадрі вона продемонструвала оголені груди та пишні сідниці.
Красуня-брюнетка знає, як вразити прихильників та змусити говорити про себе. Демі Роуз є однією із найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться публікувати сексуальні знімки та показувати на них шалену пристрасть. Саме такі кадри вкотре з'явилися на її особистій сторінці в інстаграмі.
Читайте також: Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми: фото 18+
Публікація зірки британського модельного бізнесу викликала неабиякий ажіотаж. Лише за годину вона набрала понад 60 тисяч вподобань та декілька сотень коментарів. На фотографіях Демі позує в трусиках від мінібікіні бронзового кольору. Це весь одяг, який є на ній. Оголені груди вона прикрила рукою.
Волосся Роуз мокре після купання і це додає її образові ще більшої сексуальності. На першому фото вона звабливо дивиться в камеру. На обличчі бачимо макіяж в нюдових відтінках з акцентом на губах, які дівчина нафарбувала коричневим блиском.
На іншій світлині вона обернута спиною до об'єктиву. Мокре волосся спадає назад, а зверху Роуз поливає себе водою.
Зваблива Демі Роуз / Instagram / @demirose
Модель Демі Роуз / Instagram / @demirose
Читайте також
-
Ана де Армас переїхала в маєток Бена Аффлека, – ЗМІсьогодні , 15:06
-
Катерина Кухар порадила книжки для читання на карантині: улюблені твори балеринисьогодні , 14:44
-
Ембер Герд може сісти у в'язницю на три роки за наклеп на Джонні Деппасьогодні , 20:21
-
Катя Осадча показала архівні фото в купальникусьогодні , 21:26
-
Як діти переносять коронавірус: співачка Пінк детально описала симптоми у її синасьогодні , 15:31
-
Вихідні у квітні: скільки відпочиватимуть українцісьогодні , 14:09