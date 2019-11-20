Демі Роуз вразила сексапільним образом у червоній сукні: фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-річна британка Демі Роуз підкорила соціальні мережі через свої епатажні та відверті фото, на яких дівчина відверто демонструє пишну фігуру. Новий вихід моделі вкотре вразив шанувальників.

Нове гаряче фото Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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На світлині британка позує, сидячи на сходах, у total red образі. Зірка, за якою у мережі стежать понад 10 мільйонів користувачів, одягнула червону мінісукню з дуже глибоким декольте з колекції дизайнера Філіпа Плейна. 

"Леді у червоному", – лаконічно підписала знімок Демі.

Плейн також розмістив її фото у своєму мікроблозі, де зазначив, що взуття та сумка на моделі є також з його колекції. Дизайнер подякував Роуз за зустріч.

Додамо, що вартість такого блискучого плаття на офіційному сайті перевищує три тисячі євро, за таку ж ціну продається і клатч. Лакові туфлі також коштують близько тисячі євро. Відтак образ молодої британки є далеко не з дешевих.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз
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