Девіду Бекхему показали його непривабливий пам'ятник: курйозна реакція футболіста – відео

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Девід Бекхем
Девід Бекхем / Колаж LifeStyle 24

Британському футболісту Девіду Бекхему встановили пам'ятник у Лос-Анджелесі 3 березня. Однак перед цим його запросили на попередній перегляд, який перетворився у розіграш. Телеведучий й актор Джеймс Корден організував для Девіда несподіваний сюрприз – чоловік показав легендарному спортсмену фейковий пам'ятник, який виглядав дуже курйозно.

Разом зі знімальною групою шоу Кордена The Late Late Show with James Corden, командою LA Galaxy і друзями, телеведучий, який є також близьким другом Девіда, запросив футболіста від імені керівництва LA Galaxy на попередній перегляд скульптури.

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"Перегляд" розпочався з того, що Бекхему підіслали актора, який кілька разів назвав його Дейвом (за словами Кордена, Девід цього терпіти не може). Сам спортсмен поправляє співрозмовника, зазначивши, що так його "може називати тільки мама".

Згодом футболісту запропонували подивитися найяскравіші моменти з кар'єри зірки, однак показали лише найпровальніші. Після чого розіграш почався з того, що підставний скульптор вийшов і презентував фейковий пам'ятник на честь Бекхема.

деваід бекхем
Девіда Бекхема розіграли з пам'ятником на його честь / Скріншот

Реакція футболіста розсмішила багатьох шанувальників у мережі – Девід заявив, що коли діти побачать цю скульптуру, вони заплачуть. Також знаменитість поцікавився думкою друзів про скульптуру, але отримував від них одну відповідь: "Та як на мене, викапаний ти!".

Дивіться реакцію Девіда Бекхема на фейковий пам'ятник: відео

 

 

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Теги: Футбол LifeStyle Новини LifeStyle Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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