Dolce & Gabbana звинуватили у расизмі: засновники бренду вибачилися перед китайцями – відео

Засновники знаменитого італійського бренду Dolce & Gabbana, Стефано Габбана і Доменіко Дольче вибачилися перед Китаєм за резонансний расистський скандал.

Відповідний допис Стефано Габбана розмістив на своїй сторінці в Instagram з посиланням на ролик у YouTube.

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Що відомо про скандал Dolce & Gabbana і Китаю?

Скандал розгорівся після публікації промо-роликів з дівчиною азіатської зовнішності, яка намагається їсти італійську піцу, каннолі і пасту китайськими паличками. Відтак, модель виглядає у кадрі зовсім недолуго.

Китайці сприйняли нову кампанію за зневагу. Згодом, 21 листопада, в Шанхаї повинен був відбутись величезний показ Dolce & Gabbana, який скасували через звинувачення бренду в расизмі.

Після цього конфлікт набрав обертів через листування Стефано Габбани з інтернет-користувачем. У відповідях дизайнер не визнав присутності расизму в роликах та ще й називав жителів Китаю "неосвіченою, брудною та смердючою нацією".

Яке було пояснення Dolce & Gabbana?

Через деякий час засновник бренду Dolce & Gabbana повідомив, що його блог та офіційну сторінку марки зламали хейтери, і на повідомлення відповідав не він.

Засновники бренду вибачилися перед Китаєм

На відео записана спільна заява Стефано Габбана і Доменіко Дольче. Модельєри зізналися, що мають надію на те, що китайці пробачать їхні недоліки знань щодо культури Китаю.

Ми надаємо великого значення цій заяві з вибаченнями. Ще раз хочемо висловити свої найглибші вибачення китайському народу у всьому світі,

– заявили засновники бренду.

Ролик знято італійською мовою з китайськими субтитрами. Вкінці відео Стефано і Доменіко сказали слово "вибачте" китайською і пообіцяли, що такого більше не трапиться.

"Ми завжди гаряче любили Китай, і численні поїздки змусили нас ще більше полюбити китайську культуру. Природно нам необхідно ще багато чому навчитися", – додали вони.

Дольче і Габбана вибачилися перед Китаєм: дивіться відео (італійська мова з китайськими субтитрами)