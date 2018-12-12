Донька Майкла Джексона потрапила до лікарні: несподівані деталі

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Періс Джексон госпіталізували з емоційними проблемами
Періс Джексон госпіталізували з емоційними проблемами / Instagram / @parisjackson

20-річна донька Майкла Джексона – Періс – несподівано потрапила до лікарні. Бісексуальна модель не змогла впоратись з емоційним навантаженням, тому звернулась за допомогою до лікарів.

Як повідомив інсайдер Entertainment Tonight, Періс Джексон мала непростий період в житті. Відчувши, що сама не може впоратись з емоціями, модель звернулась до лікарів та стала пацієнткою приватної клініки. 

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"Після важкого року та роботи Періс вирішила, що їй потрібно трішки відпочити, перезавантажитися. Її фізичний і емоційний стан для неї зараз в пріоритеті. Вона сама звернулася в клініку і стала її пацієнткою. Періс сподівається, що там їй допоможуть вирішити її проблеми і складуть план лікування", – розповів інсайдер. 

За інформацією джерел, зірка вже почувається значно краще. Періс Джексон емоційно готова приступати до нових проектів, роботу над якими розпочне одразу після виходу зі шпиталю. 

Варто зазначити, що після розриву з моделлю та акторкою Карою Делевінь Періс скаржилась на свій емоційний стан. Згодом вона поринула у стосунки з музикантом Габріелем Гленном. Однак пара вже давно не потрапляє в об'єктиви папараці, відтак у ЗМІ припускають, що закохані вже розірвали стосунки. 

Теги: LifeStyle Періс Джексон
Джерело: Lifestyle
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