Дружина Григорія Решетника вагітна втретє: миле фото

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник стане батьком втретє. Його дружина Христина вагітна. Подружжя показало миле сімейне фото у повному складі, на якому матуся засвітила округлий живіт та зізналася про майбутнє поповнення.

Український телеведучий та шоумен невдовзі стане багатодітним батьком. Григорій Решетник вже виховує двох синів – Івана і Дмитра. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував фото з дружиною і дітьми, на якому кохана показала округлий живіт.

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"Нас не зупинити", – лаконічно підписав Григорій Решетник милий кадр.

На фото його дружина Христина позує у рожевій шовковій сукні вільного крою, яка акцентує на її чималому животику. У туфлях на підборах і з легкою укладкою вона ніжно тримає руку на животі й усміхається на камеру. Ведучий одягнув вбрання total white та також не приховує свого задоволення від поповнення у родині.

Для сайту СТБ зіркова родина зізналась, що третій малюк з'явиться на світ ближче до зими. Зараз батьки не знають, на кого чекають. Стать дитини визначать лише наступного тижня на УЗД.

Сини Іван і Дмитро тривалий час не знали про вагітність мами, проте ця новина їх ощасливила. Оскільки сім'я приховувала майбутнє народження третього нащадка, то хлопчики допомагали прикривати округлий живіт на спільних фото.