Дружина Джастіна Тімберлейка публічно привітала чоловіка після чуток про зраду
Вчора, 31 січня, американський попспівак відсвяткував свій 39 день народження. Чи не найбільшим зворушенням для фанів стало привітання дружини Джессіки Біл, яка змогла пробачити чоловіка за вечір в барі з іншою жінкою.
Наприкінці минулого року одна з найромантичніших та найміцніших пар сучасного шоу-бізнесу ледь не розпалася через витівки співака Джастіна Тімберлейка. Проте шлюб, який триває сім років, виявився для подружжя значно важливішим, ніж швидкоплинні захоплення чи тривалі образи.
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І поки в мережі точилися суперечки, чи змогла успішна акторка Джесіка Біл пробачити романтичні захоплення свого чоловіка, дружина звернулася до коханого публічно.
На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала зворушливий допис, у якому привітала Тімберлейка з днем народження. Чуттєві слова зірка доповнила архівними кадрами, які сповнені родинною гармонією.
З днем народження найбільш непідвладного часу серед усіх, кого я знаю. Ти ростеш, не старіючи. Ми любимо тебе,
– написала дружина.
Як стверджують представники близького оточення зіркової пари, зараз сім'я переживає не найкращі часи. Вони звернулися до кваліфікованого сімейного психолога й переконані, що сеанси психотерапії допоможуть їм конструктивно вибудовувати свої відносини.
Що відомо про зраду Джастіна Тімберлейка?
Співак провів вечір у компанії колеги по фільму "Палмер" Алішею Вейнрайт, яку він тримав за руку впродовж всієї зустрічі. Після чуток про зраду у мережі актор вирішив прокоментувати інцидент на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заявив, що між ними виключно робочі та дружні відносини. У той доленосний вечір Джастін перебрав з алкоголем. Він публічно вибачився перед дружиною і сином, запевнивши, що шкодує про таку поведінку.
Згодом інсайдери видання повідомили, що Джессіка досі не пробачила чоловіка і навіть сама змусила його прокоментувати скандал. Зараз подружжя сфокусоване на тому, щоб виправити проблеми в стосунках.