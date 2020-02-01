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Дружина Джастіна Тімберлейка публічно привітала чоловіка після чуток про зраду

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Джастін Тімберлейк та Джесіка Біл / Instagram / @jessicabiel

Вчора, 31 січня, американський попспівак відсвяткував свій 39 день народження. Чи не найбільшим зворушенням для фанів стало привітання дружини Джессіки Біл, яка змогла пробачити чоловіка за вечір в барі з іншою жінкою.

Наприкінці минулого року одна з найромантичніших та найміцніших пар сучасного шоу-бізнесу ледь не розпалася через витівки співака Джастіна Тімберлейка. Проте шлюб, який триває сім років, виявився для подружжя значно важливішим, ніж швидкоплинні захоплення чи тривалі образи. 

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І поки в мережі точилися суперечки, чи змогла успішна акторка Джесіка Біл пробачити романтичні захоплення свого чоловіка, дружина звернулася до коханого публічно.

На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала зворушливий допис, у якому привітала Тімберлейка з днем народження. Чуттєві слова зірка доповнила архівними кадрами, які сповнені родинною гармонією. 

З днем народження найбільш непідвладного часу серед усіх, кого я знаю. Ти ростеш, не старіючи. Ми любимо тебе,
– написала дружина. 

Як стверджують представники близького оточення зіркової пари, зараз сім'я переживає не найкращі часи. Вони звернулися до кваліфікованого сімейного психолога й переконані, що сеанси психотерапії допоможуть їм конструктивно вибудовувати свої відносини.

Що відомо про зраду Джастіна Тімберлейка? 

Співак провів вечір у компанії колеги по фільму "Палмер" Алішею Вейнрайт, яку він тримав за руку впродовж всієї зустрічі. Після чуток про зраду у мережі актор вирішив прокоментувати інцидент на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заявив, що між ними виключно робочі та дружні відносини. У той доленосний вечір Джастін перебрав з алкоголем. Він публічно вибачився перед дружиною і сином, запевнивши, що шкодує про таку поведінку. 

Згодом інсайдери видання повідомили, що Джессіка досі не пробачила чоловіка і навіть сама змусила його прокоментувати скандал. Зараз подружжя сфокусоване на тому, щоб виправити проблеми в стосунках.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові дні народження
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