Дуа Ліпа та Анвар Хадід підтвердили чутки про роман: перше фото пари

Британська співачка Дуа Ліпа таки зустрічається з братом знаменитих моделей Джіджі та Белли Хадід – Анваром. Пара вперше здійснила публічний вихід, підтвердивши всі чутки ЗМІ.

Дуа Ліпа та Анвар Хадід ретельно приховують свої стосунки від громадськості: жоден із них не публікує спільні фото та відмовляється відповідати на будь-які питання про особисте життя. Однак днями пара все ж розсекретила свої стосунки. Закохані побували на музичному фестивалі British Summer Time, який щороку проходить у Лондоні.

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Співачка вбрала для особливого побачення світлі штани, майку та стильну кофту oversize з яскравим принтом. Дуа Ліпа не приховувала, що має почуття до Анвара Хадіда, тому насолоджувалась музикою в обіймах коханого.



Дуа Ліпа та Анвар Хадід / Getty Images

Наразі відомо, що пара зустрічається трішки більше, ніж місяць. Анвар Хадід часто приїжджає у міста, де артистка має заплановані виступи, а сама Дуа Ліпа не відмовляється від поїздок до рідного для манекенника Малібу.

Що відомо про роман Дуа Ліпи та Анвара Хадіда?

Вперше чутки про роман знаменитостей виникли після дня народження Анвара Хадіда. Тоді співачка допомогла йому винести торт та весь вечір провела поряд з іменинником. Однак підтверджувати слова інсайдерів, які були на заході, Дуа Ліпа та Анвар Хадід не стали.



Обидвоє знаменитостей нещодавно розірвали міцні стосунки. Так, 23-річна Дуа Ліпа зустрічалась з Айзеком Керью. Проте напружені графіки та рідкісні побачення стали причиною для їхнього розриву. А от Анвару Хадіду приписували чимало романів, зокрема, з моделлю Кендалл Дженнер. Однак про особисте життя манекенник воліє не говорити.