Дуже відверто: Настя Каменських знялася в еротичній фотосесії напівоголеною

Українська співачка Настя Каменських шокувала багатьох шанувальників у соціальних мережах, опублікувавши свої нові знімки з еротичної непрофесійної фотосесії.

Нові гарячі фото Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що знаменитість часто знімається у сміливих образах та відвертих фото, однак нові світлини з ванної кімнати сподобалися не всім користувачам. Як відомо, співачка неодноразово розповідала, що не бачить нічого поганого у поширенні пікантних знімків.

Читайте також: Настя Каменських розповіла секрет успіху їхніх з Потапом стосунків: цікаві подробиці

У новій фотосесії зірка позує у тьмяному світлі в напівпрозорому боді, крізь який вона засвітила груди. Доповненням образу стали стильні заколки на волоссі і макіяж з акцентом на очах.

"Я твоя мрія", – підписала кадри Каменських.

Деякі підписники в Instagram обурилися, чому Настя після весілля публікує відверті знімки. Але її чоловік Потап не забарився з відповіддю, яка стала найпопулярнішою у коментарях.

"Нннннааааааасть! Гайда додому!" – емоційно написав репер.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux