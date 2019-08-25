Дуже відверто: Настя Каменських знялася в еротичній фотосесії напівоголеною

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських шокувала багатьох шанувальників у соціальних мережах, опублікувавши свої нові знімки з еротичної непрофесійної фотосесії.

Нові гарячі фото Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що знаменитість часто знімається у сміливих образах та відвертих фото, однак нові світлини з ванної кімнати сподобалися не всім користувачам. Як відомо, співачка неодноразово розповідала, що не бачить нічого поганого у поширенні пікантних знімків.

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У новій фотосесії зірка позує у тьмяному світлі в напівпрозорому боді, крізь який вона засвітила груди. Доповненням образу стали стильні заколки на волоссі і макіяж з акцентом на очах.

"Я твоя мрія", – підписала кадри Каменських.

Деякі підписники в Instagram обурилися, чому Настя після весілля публікує відверті знімки. Але її чоловік Потап не забарився з відповіддю, яка стала найпопулярнішою у коментарях.

"Нннннааааааасть! Гайда додому!" – емоційно написав репер.

Настя Каменських
Настя Каменських /  Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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