Дуже відверто: Настя Каменських знялася в еротичній фотосесії напівоголеною
Українська співачка Настя Каменських шокувала багатьох шанувальників у соціальних мережах, опублікувавши свої нові знімки з еротичної непрофесійної фотосесії.
Нові гарячі фото Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що знаменитість часто знімається у сміливих образах та відвертих фото, однак нові світлини з ванної кімнати сподобалися не всім користувачам. Як відомо, співачка неодноразово розповідала, що не бачить нічого поганого у поширенні пікантних знімків.
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У новій фотосесії зірка позує у тьмяному світлі в напівпрозорому боді, крізь який вона засвітила груди. Доповненням образу стали стильні заколки на волоссі і макіяж з акцентом на очах.
"Я твоя мрія", – підписала кадри Каменських.
Деякі підписники в Instagram обурилися, чому Настя після весілля публікує відверті знімки. Але її чоловік Потап не забарився з відповіддю, яка стала найпопулярнішою у коментарях.
"Нннннааааааасть! Гайда додому!" – емоційно написав репер.
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux