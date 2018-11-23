Джастін Бібер запустив торт в обличчя Хейлі Болдуін: відео

22 листопада модель Хейлі Болдуін святкувала своє 22-річчя. Її чоловік співак Джастін Бібер вирішив кумедно привітати кохану з днем народження.

Так, Хейлі відсвяткувала день народження у колі близьких друзів і сім'ї. А фото та відео поширила мама Джастіна Петті Маллетт в Instagram-сторіз.

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Чоловік Хейлі і вся їхня родина вітають модель зі святом, як в один момент Бібер підносить торт з полуницею і кремом до Болдуін і занурює її обличчя у десерт.

Дивіться відео: Джастін Бібер привітав Хейлі з днем народження

Натомість Хейлі після цього лише поцілувала свого чоловіка.

Крім того, мама співака написала зворушливий пост у своєму мікроблозі в Twitter про новоспечену невістку, назвавши її донькою.

З днем народження Хейлі Болдуін! Я люблю тебе! Я так вдячна, що у мене з'явилася така дочка, як ти,

– заявила Петті Маллетт.