Джастін Бібер запустив торт в обличчя Хейлі Болдуін: відео
22 листопада модель Хейлі Болдуін святкувала своє 22-річчя. Її чоловік співак Джастін Бібер вирішив кумедно привітати кохану з днем народження.
Так, Хейлі відсвяткувала день народження у колі близьких друзів і сім'ї. А фото та відео поширила мама Джастіна Петті Маллетт в Instagram-сторіз.
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Чоловік Хейлі і вся їхня родина вітають модель зі святом, як в один момент Бібер підносить торт з полуницею і кремом до Болдуін і занурює її обличчя у десерт.
Дивіться відео: Джастін Бібер привітав Хейлі з днем народження
Натомість Хейлі після цього лише поцілувала свого чоловіка.
Крім того, мама співака написала зворушливий пост у своєму мікроблозі в Twitter про новоспечену невістку, назвавши її донькою.
З днем народження Хейлі Болдуін! Я люблю тебе! Я так вдячна, що у мене з'явилася така дочка, як ти,
– заявила Петті Маллетт.
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