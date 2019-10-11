Дженніфер Лопес випустила новий запальний хіт Baila Conmigo: відео

50-річна знаменита співачка Дженніфер Лопес презентувала нову запальну латиноамериканську пісню під назвою Baila Conmigo.

Відео з треком з'явилося на ютуб-каналі співачки 11 жовтня. Назва пісні Baila Conmigo з іспанської перекладається "Танцюй зі мною".

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Для прем'єри нової пісні зірка обрала для обкладинки сміливе фото, яке зробив фотограф Стівен Гомілліон. Так, на світлині Джей Ло позує майже оголеною, демонструючи спортивне тіло.

Латиноамериканська композиція вийшла не менш запальною, ніж сама Дженніфер!

Дженніфер Лопес – Baila Conmigo: слухайте пісню