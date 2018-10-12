Джейк Джилленгол закрутив роман з 22-річною моделлю

Популярний актор Джейк Джилленгол почав зустрічатися з французькою моделлю Жеанн Кадьє, яка молодша за Джейка на 16 років.

Наразі Жеанн і Джейк намагаються не афішували свої стосунки і не з'являтися на публіці разом. Про це пише видання US Weekly з посиланням на власні джерела.

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Як йдеться у джерелі, щаслива пара вже тривалий час проживає разом.

Жеанн дуже доросла для свого віку. Вона розумна, любить історію, багато читає – коло її інтересів дуже широке. Їхній роман з Джейком дійсно блискавичний. Вони майже відразу з'їхалися, і тепер між ними все серйозно,

– запевняють інсайдери.

Як відомо, вперше Джейк і Жеанн помітили у березні 2018 року на вулицях Нью-Йорка.