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Джону Траволті – 66: творчий шлях та фільмографія актора

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Джон Траволта / Instagram / @johntravolta

Відомий голлівудський актор Джон Траволта сьогодні, 18 лютого, святкує свій день народження. Знаменитості виповнюється 66 років.

Харизматичний та мужній Джон Траволта є одним із найпопулярніших американських акторів. З нагоди дня народження улюбленця мільйонів редакція LifeStyle 24 підготувала для вас коротку творчу біографію актора та добірку найкращих фільмів, в яких його можна побачити.

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Джон Траволта народився в містечку Енглвуд, яке розташоване в штаті Нью-Джерсі. Окрім нього в сім’ї було де п'ятеро дітей, з яких Джон наймолодший. Батько актора італієць, а мати –ірландка. Його брат та сестра також стали акторами. Мама вела клас акторської майстерності, а тато збудував для них маленьку сцену у підвалі, де діти ставили власні вистави. У школі Джон захоплювався танцями і приділяв їм багато часу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

В 16 років Траволта переїхав до Нью-Йорка. Спершу він грав невеликі ролі в мюзиклах, а пізніше спробував себе в кіно. Перша спроба актора була невдалою. Проте натомість він з'явився на екранах телевізорів в рекламі.

Джон Траволта виступав на Бродвеї з мюзиклом "Бріолін". Саме з цією виставою він разом із трупою 9 місяців гастролював по США.

Його кінодебют в Голлівуді відбувся в фільмі жахів "Диявольський дощ". Пізніше Джон отримав роль у стрічці "Керрі" за твором Стівена Кінга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Найбільшу популярність актор здобув після ролі танцюриста диско у фільмі "Лихоманка суботнього вечора". З того часу він зіграв у 58 фільмах, тому ми пропонуємо пригадати найкращі з них.

Лихоманка суботнього вечора – офіційний​ трейлер: дивитись відео онлайн

Залишатись живим – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Крик – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Очі янгола – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Кримінальне чтиво – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Феномен – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Особливо небезпечні – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Сезон убивць – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Отруйна троянда – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Особисте життя

В 1991 році Траволта одружився з акторкою Келлі Престон. Через рік у пари народився син Джетт, проте він помер у 2009 році від епілептичного припадку. В 2000 році народилася донька Елла, а в 2010 році – син Бенджамін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Джон Траволта Зіркові дні народження Кіно
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