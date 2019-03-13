Джордж і Амаль Клуні завітали на прийом в Букінгемський палац: чарівні фото

Після численних чуток про розлучення голлівудської пари Амаль та Дорджа Клуні, закохані вже вдруге демонструють свої світлі почуття на офіційному заході. Цього разу вони стали гостями Букінгемського палацу на святковій вечері.

Захід відбувся в підтримку благодійного фонду Prince's Trust принца Чарльза – сина королеви Єлизавети II, який і запросив знаменитих гостей: подружжя Клуні, Бенедикта Камбербетча, Люка Еванса, Темзін Еджертон, Джоша Хартнетта та Чиветела Еджіофора. Варто додати, що благодійний фонд часто співпрацює зі знаменитими послами, такими як Том Харді та Ідріс Ельба, щоб підвищувати зацікавленість людей до роботи організації.

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Гості заходу фонду Prince's Trust у Букінгемському палаці / Getty Images

Для світського заходу незрівнянна правозахисниця Амаль Клуні одягнула білу сукню в підлогу з накидкою на одне плече. Її декольте було відкритим та водночас стриманим. Свій образ вона завершила бежевим клатчем, легко укладеним волоссям та сяючим макіяжем. Джордж Клуні одягнув класичний смокінг, що чудово доповнив парний look.



Джордж та Амаль Клуні вітаються з принцом Чарльзом / Getty Images



Джордж та Амаль Клуні / Getty Images

Які чутки були у ЗМІ про Амаль та Джорджа Клуні?

На початку лютого в мережі з'явилась інформація, що знамените подружжя наразі переживає нелегкі часи. Спочатку йшлось про переїзд Амаль з дітьми до Італії після великого конфлікту у Великобританії. Згодом стало відомо, що Джордж Клуні сам живе у США в Лос-Анджелесі і навіть не відсвяткував річницю весілля з дружиною, тому що та була у Нью-Йорку з дітьми. Протягом кількох місяців пару не бачили разом і лише в грудні 2018-го вони вперше відвідали світський захід. Саме ж подружжя всі запитання журналістів про розлучення заперечувало.

Варто нагадати, що подружжя Клуні узаконило стосунки у вересні 2014 року. Відтоді пара була взірцем для багатьох у Голлівуді. Під час кожного публічного виходу зірки не приховували своїх почуттів та підтримували один одного. Джордж та Амаль виховують двох дітей – 1-річних двійнят Еллу та Александра.