Екс-дружина Потапа Ірина Горова розповіла, що вони з ним "дико близькі люди"

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Ірина Горова та Потап
Ірина Горова та Потап / Instagram / @gorovaya_irina

Знаменита українська продюсерка та бізнесвумен Ірина Горова стала зірковою гостею нового випуску програми "Слава+". У інтерв'ю вона розповіла про відносини зі своїм колишнім чоловіком Олексієм Потапенко.

Випуск програми "Слава+" з Іриною Горовою вийшов на YouTube-каналі "Люкс ФМ" у вівторок, 21 травня. Проте шанувальники досі обговорюють інтерв'ю екс-дружини репера та продюсера Потапа.

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Під час розмови вона відверто розповіла про відносини після розлучення, яке відбулося у 2014 році. За словами Ірини Горової, Потап – людина, яка може закохати в себе багатьох, а на момент їхнього знайомства він писав кумедні тексти і мав пишне волосся. Однак продюсерка стверджує, що навіть після розпаду їхньої пари вони без труднощів працюють разом.

Я пишаюся нашими стосунками, ми дійсно дико близькі люди,
– сказала Ірина Горова про відносини з Потапом після розлучення.

Що відомо про стосунки Ірини Горової і Потапа? Вони познайомилися, коли Ірина працювала у банківській сфері, а Потап навчався і лише починав захоплюватися музикою. За її словами, вона почала підштовхувати його до того, щоб він почав працювати. Після цього він влаштувався працювати ді-джеєм і почав писати тексти і музику. Вони почали працювати разом над проектом Mozgi Entertainment.

У 1999 році вони одружилися, а у 2008 у них народився син Андрій. У 2014 році вони за згодою двох таємно розлучилися, однак продовжували разом з’являтися на публіці і про розпад їхньої пари стало відомо через кілька років.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Потап Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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