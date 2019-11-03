Екс-"ВІА Гра" Міша Романова розкрила ім'я свого первістка: подробиці

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова весною 2018 року пішла з гурту через вагітність. Співачка вперше за довгий час прокоментувала народження малюка. Жінка народила хлопчика, якого назвала Мартіном.

Міша Романова розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій у "Світському житті" про те, що у неї народився красивй син Мартін. Однак наразі співачка вирішила не розкривати імені батька хлопчика. За словами зірки, чоловік – відомий режисер, але вони вже не в стосунках.

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"Він – молодий режисер. Я не буду казати його ім'я, тому що не знаю, як він поставиться до такого розголошення на всю країну. Ми не в стосунках, розійшлися, тому що ми різні люди. В цій ситуації мене підтримували батьки, друзі, Макс Барських", – поділилась Міша Романова.

Вагітність Романової не пройшла спокійно. Зірка відверто зізналася, що к олись вона вирішила збільшити груди. Співачка наважилася на операцію через одного чоловіка, якому вона дуже сильно хотіла сподобатися.

Коли артистка ще виступала у гурті, вона звернулася до "відомого лікаря", за словами Міші. Після здачі усіх аналізів їй дозволили робити маммопластику. А вже через декілька тижнів після операції Романова дізналася про свою вагітність.

Я прийшла у дуже відому клініку, до дуже відомого лікаря. Мені зробили всі аналізи, щоб переконатися що мені можна зробити операцію і що нема жодних протипоказань. Мені зробили цю операцію. Але через декілька тижнів я зрозуміла, що я була вагітна. Мені зробили загальний наркоз на 16 тижні вагітності,

– поділилася співачка.

Міша Романова вирішила розповісти про це, щоб попередити інших жінок, адже "ніхто не застрахований від недбалості лікарів". Як згадала екс"ВІА Гра", вона поїхала до тієї клініки, де їй збільшували груди. Тоді ж анестезіолог переконував, що все нормально.

"У мене не було токсикозу, ми дуже багато працювали з гуртом, дуже багато літали і збої в жіночому організмі були для мене звичним явищем. Але ж просто були аналізи, які, мабуть, не перевірили, а може подумали, не втрачати ж нам 6 тисяч євро. Слава богу, з моїм сином все добре, мені просто пощастило", – зізналася співачка.