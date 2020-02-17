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Ексдівчина принца Гаррі Керолайн Флейк наклала на себе руки

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Керолайн Флейк наклала на себе руки / Instagram / @carolineflack

Відома британська телеведуча Керолайн Флейк покінчила життя самогубством 15 лютого. 40-річну зірку знайшли мертвою у власній квартирі в Лондоні. Вона померла за день після того, як публічно зізналася у коханні ексбойфренду.

Днями стало відомо про смерть телеведучої Керолайн Флейк, яку понад десять років тому пов'язували романтичні стосунки з принцом Гаррі. Вона наклала на себе руки 15 лютого. Втрату підтвердили близькі знаменитості. 

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Як повідомляє видання The Sun, напередодні у День закоханих вона налагодила контакт з колишнім хлопцем Льюїсом Бертоном. Керолайн публічно зізналася у коханні до 27-річного юнака на особистій сторінці в інстаграмі. 

Смерть телеведучої настала за місяць до судового процесу. Її звинуватили у побитті колишнього бойфренда у грудні минулого року. Керолайн намагалися притягнути до кримінальної відповідальності, незважаючи на те, що хлопець відмовився від звинувачень. Сама ж дівчина заперечувала свою провину та запевняла, що готова відстояти своє чесне ім'я у суді. 


Керолайн Флейк та Льюїс Бертон / Instagram / @carolineflack

Керолайн Флейк працювала ведучою реаліті-шоу "Острів кохання" на британському телеканалі ITV. Проте після гучного скандалу щодо побиття Льюїса Бертона її звільнили, запропонувавши посаду на іншому проєкті. Проте на момент смерті переговори ще не закінчилися. 

Варто зазначити, що Керолайн Флейк впродовж незначного часу була дівчиною королівського нащадка принца Гаррі. Пара таємно зустрічалася 2009 року. Проте після того, як про роман дізналися ЗМІ, стоснуки закоханих закінчилися, не отримавши жодного продовження. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Втрати Новини LifeStyle
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