Російському реперу Елджею СБУ заборонила в'їзд в Україну на три роки у листопаді 2018, посилаючись на його виступи в анексованому Криму. Проте суд скасував це рішення, назвавши його необґрунтованим і безпідставним.

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд в Україну російського репера Елджея (справжнє ім'я – Олексій Узенюк). Відповідне рішення є в реєстрі судових рішень.

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Суд визнав протиправними дії Служби безпеки України та скасував постанову. Зазначається, що документи були складені з порушенням інструкції, адже не було вказано обставин, які стали підставою для заборони на в'їзд. Крім того, відео, на яких Елджей виступає в анексованому Криму, наразі видалені з ютубу.

"Суд зазначає, що висновок відповідача про те, що позивач незаконно відвідував окуповану територію АР Крим, є необґрунтованим та безпідставним", – йдеться у рішенні суду.

Окружний адміністративний суд Києва вимагає від СБУ відшкодувати 1 536 гривень з бюджетних коштів на користь репера. Наразі Служба безпеки України жодним чином не прокоментувала рішення суду, яке може бути оскаржене.

Чому Елджею заборонили в'їзд в Україну?

СБУ заборонило російському реперу Елджею перетинати український кордон терміном на три роки у листопаді 2018. Ініціатором постанови був ексдепутат Верховної Ради Володимир Парасюк, який адресував голові СБУ Василю Грицаку відповідний запит. Він пояснив, що у ютубі є відеозаписи виступів Елджея у Коктебелі, що розташоване в анексованому Криму.

До того ж, СБУ повідомило, що у жовтні 2018 року Елджей разом з іншими особами в інтерв'ю для "РИА Новости Новосибирск" заявив, що вважає Крим російською територією, а відповідно – визнає анексію українського півострова. Крім того, він висловився, що Росія діяла за законними правами жителів АР Крим.