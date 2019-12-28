24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Елтон Джон отримав почесний орден за музичні досягнення: реакція зірки

77 Читать новость на русском
Британський музикант Ентон Джон / Instagram / @eltonjohn

Британського співака та композитора нагородили Орденом кавалерів пошани Великої Британії за видатні творчі успіхи. Черговим досягненням Елтон Джон поділився з шанувальниками на сторінках соціальних мереж. Ця відзнака вкотре доводить, що 2019 рік став по-справжньому плідним для знаменитого виконавця.

На офіційній сторінці Елтона Джона в інстаграмі з'явився допис, який підтверджує те, що співак цьогоріч ввійшов до почесного списку лауреатів Ордену кавалерів пошани Великої Британії. Цю відзнаку отримують знакові особистості на теренах музики, літератури, науки, політики та релігії. 

Читайте також: Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців

Понад два десятиліття тому Елтона Джона зарахували до лицарів, вручивши орден Британської імперії. 

Для мене честь бути одним з представників дуже поважного товариства Ордену кавалерів пошани. 2019 рік виявився для мене справді чудовим роком, і я відчуваю себе надзвичайно благословенним,
– відверто зізнався музикант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

До привітань в мережі долучилися зіркові колеги виконавця англійський футболіст Девід Бекхем та американська ювелірна дизайнерка Лорі Родкін. 

Цей рік дійсно видався тріумфальним для Елтона Джона. Творчий та життєвий шлях співака та композитора був екранізований у біографічній музичній драмі "Рокетмен". Стрічка досягла шаленого успіху в прокаті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

У листопаді Елтона Джона, який продав 300 мільйонів платівок у всьому світі, американський журнал "Billboard" визнав найкращим сольним артистом всіх часів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
сьогодні
4786
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Елтон Джон Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:38 Що за традиціями повинно бути на новорічному столі у рік Білого Металевого Щура
Квітослава Туз 382
сьогодні 11:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 27759
27 грудня 18:05 Як прикрасити ялинку: тренди 2020 року
Анна Запотоцька 2311
27 грудня 16:46 Де зустріти Новий рік у Львові: добірка цікавих ресторанів
Квітослава Туз 130
27 грудня 16:30 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 8417
Новини
Більше новин
Залиште відгук