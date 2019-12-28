Елтон Джон отримав почесний орден за музичні досягнення: реакція зірки

Британського співака та композитора нагородили Орденом кавалерів пошани Великої Британії за видатні творчі успіхи. Черговим досягненням Елтон Джон поділився з шанувальниками на сторінках соціальних мереж. Ця відзнака вкотре доводить, що 2019 рік став по-справжньому плідним для знаменитого виконавця.

На офіційній сторінці Елтона Джона в інстаграмі з'явився допис, який підтверджує те, що співак цьогоріч ввійшов до почесного списку лауреатів Ордену кавалерів пошани Великої Британії. Цю відзнаку отримують знакові особистості на теренах музики, літератури, науки, політики та релігії.

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Понад два десятиліття тому Елтона Джона зарахували до лицарів, вручивши орден Британської імперії.

Для мене честь бути одним з представників дуже поважного товариства Ордену кавалерів пошани. 2019 рік виявився для мене справді чудовим роком, і я відчуваю себе надзвичайно благословенним,

– відверто зізнався музикант.

До привітань в мережі долучилися зіркові колеги виконавця англійський футболіст Девід Бекхем та американська ювелірна дизайнерка Лорі Родкін.

Цей рік дійсно видався тріумфальним для Елтона Джона. Творчий та життєвий шлях співака та композитора був екранізований у біографічній музичній драмі "Рокетмен". Стрічка досягла шаленого успіху в прокаті.

У листопаді Елтона Джона, який продав 300 мільйонів платівок у всьому світі, американський журнал "Billboard" визнав найкращим сольним артистом всіх часів.