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Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки: еротичні кадри 18+

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Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки / Instagram / @hoskelsa

Відома шведська модель навіть під час карантину продовжує позувати у численних домашніх зйомках. Зазвичай Ельза Госк не переймається вбранням для нових кадрів, адже таке тіло не можна ховати за одягом. Так, зірка оголилася у власній ванній та топлес ніжилася у ліжку.

Якщо одні не знають, чим розважити себе на карантині, то 31-річна Ельза Госк з дня у день знаходить нові ідеї для домашніх зйомок у власній квартирі. Цього разу локаціями для провокативних кадрів стала ванна каміната та ліжко. Сама ж модель позувала перед камерою цілком оголеною. 

До теми Ельза Госк похизувалася формами у білизні: пікантні світлини

Зірка вирішила показати фоловерам, як проходять її ранки на карантині. Для чорно-білих світлин Ельза Госк позувала топлес. Спокуслива білявка насолоджувалася кавою у розкішній ванній, прикривши оголений бюст руками. Вона також продемонструвала, як ніжиться у ліжку, закутавшись у ковдру. Така пікантна поза дозволила моделі засвітити стрункі довгі ноги та пружні сідниці без білизни. 


Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки / Instagram / @hoskelsa


Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки / Instagram / @hoskelsa

Крім того, Ельза Госк зізналася, що навіть в умовах самоізоляції щодня займається гімнастикою. За словами знаменитості, саме спорт допомагає їй тримати в тонусі як тіло, так і думки. Модель показала, що для тренувань вона одягає звабливе чорне боді з оголеною спиною, яке підкреслює її тендітну фігуру. Look вона доповнила масивними білими кросівками та високими шкарпетками. 
 

Ельза Госк займається спортом на карантині / Instagram / @hoskelsa
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Ельза Госк
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