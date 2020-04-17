Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки: еротичні кадри 18+
Відома шведська модель навіть під час карантину продовжує позувати у численних домашніх зйомках. Зазвичай Ельза Госк не переймається вбранням для нових кадрів, адже таке тіло не можна ховати за одягом. Так, зірка оголилася у власній ванній та топлес ніжилася у ліжку.
Якщо одні не знають, чим розважити себе на карантині, то 31-річна Ельза Госк з дня у день знаходить нові ідеї для домашніх зйомок у власній квартирі. Цього разу локаціями для провокативних кадрів стала ванна каміната та ліжко. Сама ж модель позувала перед камерою цілком оголеною.
До теми Ельза Госк похизувалася формами у білизні: пікантні світлини
Зірка вирішила показати фоловерам, як проходять її ранки на карантині. Для чорно-білих світлин Ельза Госк позувала топлес. Спокуслива білявка насолоджувалася кавою у розкішній ванній, прикривши оголений бюст руками. Вона також продемонструвала, як ніжиться у ліжку, закутавшись у ковдру. Така пікантна поза дозволила моделі засвітити стрункі довгі ноги та пружні сідниці без білизни.
Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки / Instagram / @hoskelsa
Ельза Госк повністю оголилася для ранкової зйомки / Instagram / @hoskelsa
Ельза Госк займається спортом на карантині / Instagram / @hoskelsa
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