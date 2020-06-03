Знаменита британська акторка, зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк з’явилася на обкладинці мексиканського глянцю Harper’s Bazaar. Мережею вже встигли розлетітися кадри з фотосесії, на яких шанувальники навіть помітили надмірну худобу акторки.

Мексиканська редакція глянцю Harper’s Bazaar представила зведений номер за червень та липень із 33-річною Емілією Кларк. На кадрах акторка позувала у вбранні відомого італійського бренду Dolce & Gabbana. Британська актриса 3 роки тому стала обличчям іменитої марки, тож приміряла жіночі, елегантні та класичні образи.

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Емілія Кларк з'явилася на обкладинці глянцю Harper’s Bazaar

На обкладинці глянцю акторка постала в жовтій сукні. Візажисти зробили акцент на червоних губах та легкому макіяжі. Образ довершили локони на волоссі.

На інших кадрах акторка з’явилася в приталеній чорній сукні з вирізом на довгий рукав, рекламуючи парфуми Dolce & Gabbana.



Емілія Кларк на сторінках глянцю Harper’s Bazaar / Фото з інстаграму

На одному зі знімків Кларк позувала в напівпрозорій сукні, яка неабияк підкреслила її худорляве тіло.



Емілія Кларк в сукні Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму



Емілія Кларк позує для мексиканського глянцю / Фото з інстаграму

Чим Емілія Кларк зараз займається

Відомо, що в кінозірки зараз є багато проєктів, серед них – фільм жахів "Інструкція по вбивству", в якому дівчина зіграла головну роль. Очевидно, що акторка хоче трохи поекспериментувати зі жанрами, адже це перший її досвід в жанрі хоррору. Втім від початку пандемії Емілія Кларк припинила будь-які репетиції, проводить карантин вдома та зайнялася благодійністю.

Відомо, що на одному з аукціонів акторка продала за 300 тисяч доларів можливість повечеряти з нею в ресторані. Отримані кошти вона відправила на підтримку пацієнтів з черепно-мозковими травмами.