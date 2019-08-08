Еммі без ведучого: на що пішли організатори премії вслід за Оскаром

Одна з найпрестижніших кінопремій сучасності, Еммі, цьогоріч проходиме без ведучого. На такий крок організатори зважилися задля того, щоб залишити більше часу номінованим акторам та кінострічках.

Видання CNN повідомляє, що таке трапиться з премією Еммі не вперше: у 2003, 1998 і 1975 роках церемонії нагородження вже проходили без ведучого події. Тому 22 вересня 2019 року на сцені подію вестимуть лише актори, які оголошуватимуть переможців у номінаціях.

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Все відбуватиметься за таким же принципом, як цьогорічний Оскар півроку тому.

Це рішення дозволить присвятити більше часу телешоу і номінованим на нагороди, а також як слід попрощатися з шоу, які завершилися в цьому році,

– зазначив генеральний директор Fox Entertainment Чарлі Кольєр.

Додамо, що у 2019 році церемонія премії Оскар вперше за 30 років відбулась без ведучого. Все сталось через відмову Кевіна Харта від пропозиції стати ведучим, а швидку заміну йому так і не знайшла. Втім, це аж ніяк не повпливало на рейтинги премії – трансляція Оскара-2019 значно виросла в рейтингах (близько 12% в загальній кількості глядачів у порівнянні з попереднім 2018 роком). Церемонію вручення статуеток вели голлівудські знаменитості, які самі виходили на сцену, оголошували категорії і вручали нагороди.

Що відомо про Еммі-2019?71-ша церемонія нагородження преміями Еммі відбудеться 22 вересня у приміщенні Microsoft Theater, що в Лос-Анджелесі. 17 липня організатори оголосили весь перелік номінантів, які отримали шанс на перемогу кількох десятках категоріях. Найбільше номінацій цього року отримав серіал "Гра престолів" – 32 номінації, а також серіал "Чорнобиль" – 19 номінацій.