Ешлі Грем виконала запальний танець на останніх тижнях вагітності: відео

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем вже за декілька тижнів має народити свого первістка від чоловіка Джастіна Ервіна, з яким цьогоріч відзначила 9-ту річницю весілля. У своїй мережі зірка показала, як на останніх тижнях вагітності виконує запальний танець.

Ешлі Грем показала танець, який також схожий на тренування, шанувальникам на своїй сторінці в інстаграмі. 

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У підписі зірка повідомила, що у неї був 80-годинний робочий тиждень і вона святкує початок вихідних. Майбутня мама з'явилася в кадрі у шовковій сукні смарагдового кольору у білизняному стилі. Її образ доповнюють чорні босоніжки на підборах.

 

Напередодні plus-size модель зачарувала шанувальників ніжним образом в довгій сукні рожево-персикового кольору. Щаслива Ешлі Грем підкреслила руками на фото округлий живіт і позувала на високих шпильках.

Додамо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Ешлі Грем Зіркові мами
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