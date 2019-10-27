Ешлі Грем виконала запальний танець на останніх тижнях вагітності: відео
Найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем вже за декілька тижнів має народити свого первістка від чоловіка Джастіна Ервіна, з яким цьогоріч відзначила 9-ту річницю весілля. У своїй мережі зірка показала, як на останніх тижнях вагітності виконує запальний танець.
Ешлі Грем показала танець, який також схожий на тренування, шанувальникам на своїй сторінці в інстаграмі.
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У підписі зірка повідомила, що у неї був 80-годинний робочий тиждень і вона святкує початок вихідних. Майбутня мама з'явилася в кадрі у шовковій сукні смарагдового кольору у білизняному стилі. Її образ доповнюють чорні босоніжки на підборах.
Напередодні plus-size модель зачарувала шанувальників ніжним образом в довгій сукні рожево-персикового кольору. Щаслива Ешлі Грем підкреслила руками на фото округлий живіт і позувала на високих шпильках.
Додамо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.
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