"Фестивальчик якийсь": редакторка Cosmopolitan зганьбилася постом про похорон Героя України

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна висміяла похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

У чому полягає скандал з редакторкою Cosmopolitan Ukraine?

Євгенія Пліхіна опублікувала 3 грудня на своїй сторінці у фейсбук пост, у якому назвала похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва "язичницьким обрядом", на якому "не шкода провітрити поважну людину". А людей, які були присутніми, заступниця головного редактора глянцевого журналу Cosmopolitan вона назвала "похоронною фан-зоною".

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У дописі Пліхіна розповіла, як випадково опинилася серед похоронної процесії і зневажливо описала її: "Дядьку вже неважливо, в дубі він чи в сосні... провітрять шановного наостанок... поносять по всьому Києву і підуть обідати".

Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу – натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся – обличчя в усіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі й чорні. Прислухалася – марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягнули всю структуру надвір із вимогою зробити співчутливі вирази. Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика,

– написала редакторка українського глянцю.

Дівчина згодом видалила свою публікацію, після того як журналістка Валентина Бикова зробила скріншоти та опублікувала їх на своїй сторінці для розголосу. Згодом пост заблокували за скаргою Пліхіної, пише видання Обозреватель.

Повний текст публікації Євгенії Пліхіної:





Публікація Євгенії Пліхіної / Скріншоти Валентини Бикової

Редакторка Cosmopolitan висміяла похорон: реакція соцмереж

Журналістка Валентина Бикова, яка розмістила скріншоти з дописом Пліхіної, висловила обурення про цинічний пост редакторки глянцю і неповагу до пам'яті загиблого на Донбасі бійця "Альфи" СБУ Дениса Волочаєва.

"Живе собі така дівчинка у Києві. Аж заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine. Пише про х*ї й вагіни, прикрашаючи свої опуси матюками. Фотографується в панчішках і татушках, витончено відстовбурчуючи дупку, селфиться у примірювальних, збираючи лайки і сердечка. Насичено дівчинка живе, продуктивно, а головне – безпечно. Без комендантської години з ризиком потрапити на "підвал", де її місяць ґвалтуватиме взвод чеченців, без прильотів "Граду", без чорного всепоглинального жаху від смертей близьких, без безодні, в яку заглядаєш щодня", – написала Бикова.

На скандал Євгенія Пліхіна також вирішила відповісти у фейсбуці. Редакторка глянцю вибачилася за свою публікацію.

"Друзі, у мене ніколи в житті не було думки когось образити, принизити честь Героїв або насміятися над військовою трагедією. Я завжди пишу виключно про власне життя і дурості, що не висміюючи чуже. Тим більше, смерть. Згодна, не можна було, не розібравшись в ситуації, не можна чіпати делікатну тему", – заявила Пліхіна.



Скріншот нового поста Євгенії Пліхіної / Facebook

Однак користувачі у соціальних мережах продовжують висловлювати своє обурення у коментарях.



Скріншот реакції користувачів на публікацію Євгенії Пліхіної / Facebook