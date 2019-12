Фільм "Сутінки" отримає продовження: в Голлівуді знімають приквел про Едварда Каллена

Фанати драматично-фентезійної саги "Сутінки" нарешті побачать довгоочікуване продовження стрічки. Проте у вигляді приквела. Шоста частина фільму "Сутінки" розповість історію головного героя – Едварда Каллена.

Перший епізод "Сутінок" вийшов на великий екран у 2008 році. Він одразу завоював серця поціновувачів фентезійного жанру, тому сага отримала цілих п'ять частин, у кожній з яких розвивалася історія роду Калленів і сім'ї Свон.

Так, останній фільм під назвою "Сутінки Сага: Світанок — Частина 2" вийшов у 2012 році, після чого в мережі лише ходили чутки про очікуване продовження. Однак, як повідомляє видання We Got This Covered, франшиза таки отримає новий епізод.

У Голлівуді розпочали зйомки приквела про Едварда Каллена. Як зазначається у джерелі, фільм розповість про дитинство хлопця, який в юності стане вампіром, дорослішання і період становлення у житті. У попередніх п'яти частинах роль харизматичного та вродливого кровопивці зіграв Роберт Паттінсон, однак наразі він готується зіграти Бетмена, тому, ймовірно, цей образ дістанеться іншому акторові.



Кадр з фільму "Сутінки" з Робертом Паттінсоно і Крістен Стюарт / IMDb