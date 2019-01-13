Фільм "Віддалений гавкіт собак": моторошна та чутлива історія про війну на Донбасі

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Фільм "Віддалений гавкіт собак": моторошна та чутлива історія про війну на Донбасі
Фільм "Віддалений гавкіт собак": моторошна та чутлива історія про війну на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Фільм "Віддалений гавкіт собак" розповідає про 10-річного хлопчика Олега, який живе на лінії фронту на Донбасі разом із бабусею. Документальне кіно зняв данський режисер Саймон Леренг Вільмонт.

Робота вже зібрала нагороди понад двох десятків кінофестивалів світу – у Нідерландах, Швеції, Греції, США, Іспанії, а також була серед номінантів на кращий документальний фільм Європейської кіноакадемії. Тепер на черзі – підкорення Оскару.

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Хлопчик Олег, якому на момент зйомок було лише 10 років, про війну знає не з чуток та відеоігор. Він та його бабуся – одні з останніх жителів селища Гнутове на Донеччині. Лінія фронту російсько-української війни наблизилася до їхньої домівки.

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Віддалений гавкіт собак"

Режисер Саймон Леренг Вільмонт для свого фільму шукав дитину, яка живе в постійному хаосі й небезпеці, аби показати, де в таких умовах ця дитина знаходить теплоту й безпеку. Саймон разом із помічником їздили на схід України, відвідували школи, які розташовані на лінії фронту і піддавалися обстрілам з боку проросійських бойовиків.

Кіношники розмовляли з дітьми та питали, що вони відчувають, коли навколо стріляють. Більш за інших їх вразила відповідь Олега.

Він подивився на мене своїми блакитними очима і сказав: "Уяви собі, що в твої груди влазить холодна рука і вона стискає твоє серце. І коли вибухає бомба, вона стискає твоє серце сильніше. І так, поки твоє серце не стає трошки замороженим". І тоді я зрозумів, що я зустрів свого героя,
– розповів режисер фільму.

Стрічка показує, яким складним є життя дитини у зоні конфлікту та як змінюються цінності у тривалих кризових ситуаціях. Режисеру вдалося відтворити у фільмі світ дитини, яка прагне комфортного та безпечного життя.

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Віддалений гавкіт собак"

Назва "Віддалений гавкіт собак" з'явилась у ході зйомок. У селі Гнутове було постійно чутно гавкіт собак. Це як примітивна система сповіщення, що наближається загроза. Віддалений гавкіт собак – це символ небезпеки, яка постійно присутня у цьому селищі.

Хотілося б, щоб люди дізналися про те, як ми живемо. Тому що дуже багато людей не вірять, не розуміють і не знають, у яких умовах ми знаходимося,
– додала героїня фільму, бабуся Олега Олександра.

Фільм про справжню війну в Україні вже побачили десятки країн. Нині він серед 15 фільмів у шорт-листі "Оскара". Представити стрічку американському глядачу особисто приїхав головний герой фільму. Разом зі знімальною групою вони розповіли про війну в Україні і Нью-Йорку. І вже 24 лютого кіноакадемія оголосить, чи отримає "Віддалений гавкіт собак" Оскар.

Фільм "Віддалений гавкіт собак" – моторошна та чутлива історія про Україну: дивіться відео

 

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України LifeStyle Війна на Донбасі Новини культури Кіно Діти і неповнолітні Оскар
Джерело: 24 канал
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