10 найкращих фільмів скандального продюсера Гарві Вайнштейна

Гарві Вайнштейн – один з найпопулярніших американських продюсерів і точно найскандальніший кіновиробник Голлівуду. Йому довелося брудно прославитися через заяви актрис з усього світу, які зізнавалися, що той домагався їх у процесі роботи. Втім, до того моменту, коли його кар'єра була зруйнована, Вайнштейн зміг відзначитися не одним успішним кінопроєктом.

Напередодні, 24 лютого, скандального продюсера та режисера Гарві Вайнштейна було визнано винним у сексуальних домаганнях. Вирок кіномагнату буде оголошено 11 березня. Наразі відомо, що йому загрожує від 5 до 25 років ув'язнення.

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Поки Гарві Вайнштейн перебуває під вартою, редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути, якими роботами відзначився одіозний кінотворець з 1970-х до 2017 року.

Найпопулярніші фільми Гарві Вайнштейна

1. "Кримінальне чтиво" (Pulp Fiction) (1994)

Рейтинг IMDb: 8,9

2. "Убити Білла" (частини 1 та 2) (Kill Bill: Vol. 1-2) (2003-2004)

Рейтинг IMDb (перша частина): 8,1

Рейтинг IMDb (друга частина): 8,0

3 . "Банди Нью-Йорка" (Gangs of New York) (2002)

Рейтинг IMDb: 7,5

4. "Джанґо вільний" (Django Unchained) (2012)

Рейтинг IMDb: 8,4

Джанґо вільний: трейлер українською онлайн

5 . "Розумник Вілл Гантінґ" (Good Will Hunting) (1997)

Рейтинг IMDb: 8,3

6. "Місто гріхів" (Sin City) (2005)

Рейтинг IMDb: 8,0

7. "Догма" (Dogma) (1999)

Рейтинг IMDb: 7,3

8. "Крик" (Scream) (1996)

Рейтинг IMDb: 7,2

9. "Збірка промінців надії" (Silver Linings Playbook) (2012)

Рейтинг IMDb: 7,7

10. "Фаренгейт 9/11" (Fahrenheit 9/11) (2004)

Рейтинг IMDb: 8,6



Постер до фільму "Фаренгейт 9/11" / Кіноманія

Фільм про Гарві Вайнштейна

Додамо, що у 2019 році на великий екран вийшов документальний фільм про Гарві Вайнштейна – Untouchable, який в український версії отримав назву "Вайнштейн". За сюжетом, один із найпопулярніших та найуспішніших продюсерів Голлівуду постає у центрі гучного секс-скандалу. У 2017 році одна з актрис, якій доводилося з ним працювати, зізнається, що кіномагнат домагався її під час робочого процесу. Після її заяви на кар'єрі затребуваного кіновиробника утворюється велика пляма, яка лише збільшуватиметься разом з кількістю жінок, які висуватимуть проти нього заяви з такими ж зізнаннями. Фільм також розповість про те, як Гарві Вайнштейн будував свою кар'єру, починаючи з 1970-х, і як вона миттєво зруйнувалася у 2017 році.

"Вайнштейн" (Untouchable)

Рейтинг IMDb: 6,7

Трейлер до фільму "Вайнштейн" українською: відео