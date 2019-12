Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися

Різдво і Новий рік – саме час посиденьок в затишній домівці і переглядів різдвяних фільмів. Тому, якщо ви шукали новорічні мелодрами – LifeStyle 24 вже подумав про це і підготував для вас 10 новорічних кінокартин.

Вже через два тижні всіма улюблені свята Новий рік і Різдво постукають у домівки разом з радістю, усмішками, обіймами і подарунками. Однак після затишної сімейної вечері за великим столом ідеальним продовженням святкового вечора стане перегляд красивого фільму про кохання, віру в диво чи надію на різдвяне чудо. Тому редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку відповідних фільмів.

До речі, тут 10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей

10 новорічних мелодрам

1. "Історія Попелюшки: Різдвяне бажання" (A Cinderella Story: Christmas Wish) (2019)

До вашої уваги – чергова екранізація улюбленої казки про Попелюшку, але в більш реалістичному форматі. Історія Кет Емерсон не залишить байдужим нікого, хто полюбляє красиві історії про добро та справжнє кохання.

В центрі сюжету фільму про сучасну Попелюшку – Кет Емерсон, яка мріє про велику сцену і шанувальників, яким вона співала б пісні. Однак все, що у неї насправді є – мачуха та зведені сестри, про комфорт яких вона дбає у своєму будинку. У вільний час дівчина підробляє у Санта Ленді, де несподівано знайомиться із чудовим парубком Ніком. У їхньому новорічному шоу саме він виконуватиме роль Санта-Клауса. Кет, яку поглинули робочі будні та її зведені родичі, навіть не здогадується, що її новий знайомий саме стане її дивом у різдвяну ніч.

Рекомендуємо! Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок

Історія Попелюшки: Різдвяне бажання: трейлер дивитися онлайн

2. "Людина, яка винайшла Різдво" (The Man Who Invented Christmas) (2017)

Події у фільмі розгортаються у 1843 році у Лондоні. В центрі сюжету – відомий письменник Чарлз Дікенс, який тільки-но повернувся з подорожі Америкою. І замість затишного періоду у рідній Великобританії на нього чекає неприємний сюрприз. Автора культових творів спікають фінансові проблеми, після яких йому доведеться пережити ще й творчу кризу. Причина душевного занепаду і відсутності натхнення ховається у невдачі трьох останніх книг. Однак письменнику вдалося стати на шлях істинний і через це у нього поступово повернулося піднесення, у розпалі якого він починає писати книгу "Різдвяна пісня у прозі". Однак і тут його спіткають проблеми – видавці не хочуть з ним співпрацювати, твір недописаний, а до Різдва залишилося всього 6 тижнів. Він вирішує зайнятися друком книги самостійно, однак його книжкові персонажі несподівано починають жити своїм життям.

Людина, яка винайшла Різдво: трейлер українською дивитися онлайн

3. "Різдвяне бажання" (Wish For Christmas) (2016)

Сюжет фільму розгортається навколо християнської сім'ї, яка непохитно вірить у Бога, а також живе на благо інших. Мама Елізабет проповідує і допомагає зрозуміти іншим біблійні заповіді, батько Люк безкоштовно представляє інтереси бідних у суді, а їхня донька Анна, яка тільки-но вступила у коледж, змушена ходити до церкви замість того, щоб разом з друзями відвідувати місцеві вечірки. Їй, як звичайній студентці, такий ритм життя просто набрид. Тому вона просить у Господа, аби той зробив так, щоб її батьки припинили бути настільки заглибленими у релігію. Її мрія здійснюється. Тепер мама і тато Анни перетворилися у жадібне та легковажне подружжя. Однак з часом дівчина починає сумувати за своїми люблячими, віруючими та місцями занадто правильними батьками. Вона хоче повернути все назад. Одна надія лише на Санта-Клауса.

Різдвяне бажання: трейлер дивитися онлайн

4. "Корона на Різдво" (Crown for Christmas) (2015)

У крихітної сім'ї Еванс настали не найкращі часи. Еллі – найстарша у сімействі – не може налагодити особисте життя, оскільки свого часу повинна була перейняти опіку над молодшими братом і сестрою. Еллі трохи за тридцять і вона досі не має коханої людини та дітей, що її трохи засмучує. Її робота покоївкою також не приносить бажаного доходу, через що борги їхньої сім'ї зростають до максимального рівня. А напередодні Різдва директор готелю звільняє Еллі та її сестру, де вони разом працювали. Здавалося б, все руйнується в один момент. Однак настаршій з сімейства несподівано пропонують роботу гувернанткою. Її засмучує лише те, що будинок розташований далеко від її дому. Проте Еллі погоджується на роботу через брак грошей і лише з часом вона зрозуміє, що це випробування долі насправді буде для неї різдвяним подарунком. Адже новим місцем її роботи стане справжній замок, а роботодавцем не хто-небудь, а сам представник королівської родини.

Корона на Різдво: трейлер дивитися онлайн

5. "Різдвяна ніч у Барселоні" (каталонською – Barcelona, nit d'hivern) (2015)

Барселона – місто колориту, романтики і пристрасті навіть у спекотний час. Що говорити тоді про Різдво, коли в повітрі літає магія, а диво тільки чекає моменту, коли трапитися. Саме така приголомшлива історія відбудеться з головними героями фільму "Різдвяна ніч у Барселоні", який складається з кількох сюжетних ліній. Головна думка фільму – всі у стрічці повинні бути щасливими: закохані, які посварилися, віднайдуть гармонію, малюки отримають бажані подарунки, грішники будуть прощені, самотні закохаються, а нещасні пари розпадуться і стануть наповненими на самоті. Втім, на кожного чекає його особисте та особливе різдвяне диво.

Різдвяна ніч у Барселоні: трейлер дивитися онлайн

6. "Якраз під Різдво" (Just in Time for Christmas) (2015)

Події романтичної мелодрами розгортаються навколо успішної професорки психології Ліндсі. У неї є все, про що можна мріяти: улюблена робота, кохана людина та гармонія і баланс, яких часто бракує таким особистостям. На носі найпрекрасніший період у році – Різдво і Новий рік. Бойфренд Ліндсі Джейсон запрошує її на святкове побачення, якого вона з нетерпінням чекає. Однак напередодні романтичної зустрічі професорці телефонує її начальник і повідомляє, що їй пропонують посаду у Єльському університеті. Лінді в захваті і не може повірити своєму щастю – вона може викладати в одному з найпрестижніших закладів світу. Але такою самою несподіванкою для неї стає освідчення її коханого хлопця на їхньому побаченні. Тепер перед Ліндсі стоїть важкий вибір – кохання чи кар’єра, адже вона прекрасно розуміє, що після переїзду в інше місто її особисте життя полетить шкереберть.

Якогось вечора напередодні Різдва вона зустрічає дивакуватого старого візника, який готовий допомогти їй з вибором. Чоловік пропонує їй перенестися у майбутнє. Ліндсі випав по-справжньому особливий шанс – виправити помилки ще до того, як вона їх зробить. Після того, як дівчина змогла побачити своє життя через три роки, вона повернулася у реальність з повною готовністю зробити правильний вибір.

Якраз під Різдво: трейлер дивитися онлайн

7. "Різдвяна мелодія" (A Christmas Melody) (2015)

Крістіна Парсон – мати-одиначка і модельєрка, яка змушена закрити свій магазин у Лос-Анджелесі та переїхати в Огайо, де вона виросла. Там вона хоче влаштувати в одну зі шкіл свою доньку Емілі, оскільки життя у великому місті вона сама не потягне. Вони удвох зупиняються у будинку батьків Крістіни, де тепер живе її тітка Сара.

Її нове життя навіть нагадує їй юність. Вона зустрічає багато місцевих знайомих, наприклад, Мелісу, шкільну суперницю, яка знову починає плести інтриги. А також Денні Кольє, свого колишнього друга, який, здається, зовсім не змінився. Крістіна цього не помічає, але Денні ще зі шкільних років відчуває до неї симпатію. І після повернення своєї коханої в місто хлопець намагатиметься показати їй свої почуття. Крістіна влаштовує свою доньку у школу, де працює її знайомий. І під час новорічної вистави вона помітить, що музика, яку написав Денні, ніби присвячена для їй і про щось їй розповідає…

Різдвяна мелодія: трейлер дивитися онлайн

8. "Королівське Різдво" (A Royal Christmas) (2014)

Фільм "Королівське Різдво" доводить, що дива напередодні Різдва таки трапляються. Лео та Емілі несподівано познайомилися на заході, де одразу сподобалися один одному. Щоправда, Лео спершу видався дівчині зверхнім та манірним, але це не завадило Емілі розгледіти в ньому справжнього джентельмена та чоловіка її мрії. Після знайомства вони багато гуляли, ходили на побачення, влаштовували пікніки та ходили в кафе, після чого хлопець вирішив, що хоче одружитися зі своєю коханою. Однак перед одруженням він повинен зізнатися їй у великій таємниці, яку майстерно приховував від неї – він член королівської сім'ї. І, якщо таке зізнання Емілі готова була прийняти, то попереду на неї чекав ще одним сюрприз.

Лео запросив дівчину у свій маєток, де вона повинна була познайомитися зі своєю майбутньою свекрухою і побачити, як живе її коханий. Від королівського помешкання Емілі була в захваті, а от від знайомства з королевою-матір'ю не дуже. Леді Ізадор вважає, що її син повинен привести у маєток представницю голубої крові, яка буде гідною престолу, а не дівчину-простачку без відмінного смаку та освіти.

Королівське Різдво: трейлер дивитися онлайн

9. "12 різдвяних побачень" (12 Dates of Christmas) (2011)

Кейт – молода, приваблива та розумна дівчина, яка в переддень Різдва посварилася зі своїм хлопцем Джеком, що призводить до розставання. Дівчину, яка вважає, що у розпаді є її провина, страждає від докорів сумління і хоче повернути коханого. Вона шукає різні способи, як їй заполучити серце улюбленого Джека знову. Однак той часу не втрачає і одразу знаходить собі іншу дівчину. Дізнавшись про це, Кейт вирішує піти на побачення наосліп, де знайомиться з Майлзом. Однак, вже під час першої зустрічі вона розуміє, що не може забути Джейка, тому псує романтичний вечір. Але от молодий парубок не готовий так просто здаватися, оскільки Кейт його просто зачарувала. Він настирливо проявляє увагу до розчарованої життям дівчини, організовуючи 12 побачень. А після дванадцятого удару годинника Кейт розуміє, що Майлз подобається їй все більше і більше...

12 різдвяних побачень: трейлер дивитися онлайн

10. "Чотири Різдва" (Four Christmases) (2008)

Молода пара Кейт і Бред перебувають у стосунках вже три роки. За цей час у них назбиралося чимало спільних хобі, серед яких уроки танців, відпочинок після роботи, вподобання щодо розваг, ну, і, звісно, святкування різдвяних свят. Замість засніженого міста закохані обрали сонячний відпочинок на Фіджі, однак через несприятливі погодні умови усі рейси скасовують. Тому молоді люди вирішують потішити своїх батьків присутністю на Святвечорі в переддень Різдва. Однак складність полягає в тому, що і Кейт і Бред виросли в неповноцінних сім’ях, їхні батьки розлучені, тому їм треба буде встигнути відвідати чотири домівки в один різдвяний вечір. В дорозі на закоханих чекає кілька кумедних ситуацій і навіть серйозна сварка, адже Кейт, як будь-яка доросла жінка, хоче дітей, а її обранець Бред боїться такої відповідальності.

Чотири Різдва: трейлер дивитися онлайн