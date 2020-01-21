Фільмові про Доктора Дулітла прогнозують рекордні збитки: сума сягає 100 мільйонів доларів

Пригодницька кінокомедія з Робертом Дауні-молодшим, здається, має всі шанси провалитися у прокаті. Черговій екранізації на роман Г'ю Лофтінга, що отримала назву "Подорож Доктора Дулітла", загрожують збитки розміром 100 мільйонів доларів. А це майже половина фінансування стрічки.

Про те, що стрічка студії Universal не користуватиметься шаленим успіхом, було зрозуміло одразу ж у перший вікенд прокату. Вже тоді світові кінокритики висловлювали своє незадоволення фільмом "Пригоди доктора Дулітла", а квиткова каса бажала бути більшою.

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До прикладу, у Північній Америці картина зібрала близько 20 мільйонів доларів, що є рекордно низькою сумою, враховуючи бюджет у 175 мільйонів доларів. Так, видання The Wrap повідомляє, що на думку американських експертів, фільм "Дулітл" гучно провалиться у прокаті і завдасть збитків кіностудії Universal у розмірі 100 мільйонів доларів, якщо не більше.

Творці фільму мають надію на покращення фінансової ситуації лише тому, що фільм "Дулітл" ще не представлено на деяких ринках.

Додамо, що в разі провалу фільм з Робертом Дауні-молодшим стане другим масштабним неуспішним проєктом компанії Universal за останній місяць. Наприкінці грудня 2019 року у великий прокат вийшов мюзикл "Кішки". Квиткова каса фільму сягнула близько 61 мільйона доларів при бюджеті 95 мільйонів доларів.

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