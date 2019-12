Переможниця проєкту "Х-фактор": як Еліна Іващенко виступала на шоу

Головний кубок "Х-фактору" здобула 17-річна Еліна Іващенко. Учасниця щотижня вражала глядачів та суддів своїм неймовірним голосом, на сцені шоу вона виконувала найрізноманітніші хіти: від Тіни Кароль до Demi Lovato.

Учасниця "Х-фактору" 10 сезон з команди Ігоря Кондратюка з категорії "Дівчата" – Еліна Іващенко – з кожним виходом на сцену закохувала в себе глядачів. Юна співачка пройшла досить складний шлях на проекті. Журналісти LifeStye24 вирішили показати, як переможці шоу поступово виборювали головний кубок, приголомшуючи всіх у кожному виступі.

Дівчина вперше з'явилася в шоу "Х-фактор" на 5 кастингу 10 сезону. Тоді журі проєкту були вражені голосом 17-річної дівчинки Еліни Іващенко. На сцені проєкту дівчина виконала відому пісню Demi Lovato – "Stone Cold".

Х-фактор дивитись онлайн – 1 виступ Еліни Іващенко

На другому етапі – вже в тренувальному таборі Еліна заспівала композицію Mariah Carey – "Without You", яка з легкістю провела її до наступного етапу проєкту.

Х-фактор дивитись онлайн – 2 виступ Еліни Іващенко

вНа третьому етапі тренувального табору Еліні Іващенко довелося виходити на сцену шоу "Х-фактор" останньою. Але голосиста учасниця настільки заворожила своїм виконанням членів журі, що Ігор Кондратюк просто не зміг відправити дівчину додому. Тоді конкурсантка заспівала пісню Максима Фадєєва "Танцы на стеклах".

Х-фактор дивитись онлайн – 3 виступ Еліни Іващенко

Вже на першому прямому ефірі "Х-фактору" талановита Еліна Іващенко заспівала "безсмертну" пісню групи Кіно – "Кукушка", якою зачарувала всіх.

Х-фактор дивитись онлайн – 4 виступ Еліни Іващенко

А на другому прямому ефірі Еліна повинна була розкрити свій танцювальний талант. Але за день до виступу молода артистка сильно травмувала ногу і потрапила в лікарню. Все ж дівчина виступила на сцені шоу "Х-фактор". Тоді вона виконала запальний трек "Single Ladies".

Х-фактор дивитись онлайн – 5 виступ Еліни Іващенко

Для виступу в третьому прямому ефірі шоу Еліна Іващенко вибрала пісню Тіни Кароль "Выше облаков" і боролася за свій щасливий квиток у фіналі шоу "Х-фактор". І їй вдалося його здобути.

Х-фактор дивитись онлайн – 6 виступ Еліни Іващенко

В цьому ж випуску Еліна Іващенко зворушливо заспівала пісню "I Will Always Love You", яка стала саундтреком до фільму "Лучший бордель в Техасе". Її виступ дуже вразив глядачів та суддів. Тому члени журі відзначили, що дівчина виступила професійно та неймовірно.

Х-фактор дивитись онлайн – 7 виступ Еліни Іващенко

У фіналі проєкту Еліна виконала пісню "Get up", яку написала спеціально для Нацвідбору на Євробачення-2020.

Х-фактор дивитись онлайн – 8 виступ Еліни Іващенко

Трохи пізніше юна співачка отримала зіркового напарника – артиста № 1 Олега Винника! Разом з ним учасниця виконала пісню "Мати каже правду".

Х-фактор дивитись онлайн – 9 виступ Еліни Іващенко

Вже у суперфіналі шоу "Х-фактор", де Еліна отримала перемогу, дівчина знову заспівала пісню Beyonce – "Single Ladies. Окрім того, учасниця виконала пісню Квітки Цісик "Місто спить". Судді підтримували дівчину, стверджуючи, що її голос це дар і він неймовірний.

Х-фактор дивитись онлайн – 10 виступ Еліни Іващенко

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".