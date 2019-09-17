Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону

Форум видавців у Львові, який цьогоріч триватиме від 18 до 22 вересня, – найкраща нагода у році познайомитися з літературними новинками зі всього світу. Нетипові біографії відомих людей, історії успіху компаній-гігантів, переклади чудових романів із потужним соціальним контекстом та історії, які мотивують бачити світ по-іншому – видавці мають чим здивувати вибагливого читача.

Ми зібрали для вас 12 справді цікавих новинок, які точно додадуть кольорів вашій літературній осені.

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Маріам Петросян "Дім, в якому"



Маріам Петросян "Дім, в якому", видавництво "Книголав"

Відомий роман вірменської авторки – важлива розповідь для дорослих. Усе відбувається в особливому центрі для дітей з інвалідністю. Тут вони існують цілком окремо від зовнішнього світу. Із реальністю це не має нічого спільного: без імен, без соціальних норм, без віри. Натомість є власна ієрархія і легенди, а найбільше з них – про сам Дім. Він – окремий персонаж і ніяк не тимчасовий притулок, а цілий Всесвіт.

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Пола Мак-Лейн "Паризька дружина"



Пола Мак-Лейн "Паризька дружина"​, "Видавництво 21"

От кого, а Ернеста Гемінґвея точно не буває забагато. Особливо такого, яким його бачать жінки. Це біографічний роман про культового письменника очима його першої дружини Гедлі Річардсон.

Ернестові – 20, Гедлі – 28. Зустріч у Чикаґо, а потім – Париж, мрії, епоха джазу, богемна атмосфера, кохання і страждання. До слова, саме тоді Ернест пише свій культовий роман "Фієста. І сонце сходить".

І так – усі пори року ідеальні для того, щоб читати Гемінґвея і про Гемінґвея. Восени – це взагалі суцільна магія.

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Лорі Голз "Говори"



Лорі Голз "Говори", видавництво "Віват"

Що нам – дорослим, які вже знають усе, може сказати щоденник тринадцятирічної дівчинки? Здавалося б, типове життя американського підлітка – не дуже добре спікування з батьками, учителями і друзями. Однак насправді все по-іншому. Тут ті проблеми, які псують життя у будь-якому віці: насильство, лицемірство, егоїзм і байдужість.

Якщо з усім цим впоратись може не кожен, хто вже може назвати себе "з досвідом", то як бути підлітку? І чи ми справді знаємо добре, як живуть наші діти? Ця книга допоможе дівчатам та хлопцям уникнути помилок, а батькам – зрозуміти важливі речі.

Ліза Бреннан-Джобс "Малеча"



Ліза Бреннан-Джобс "Малеча", видавництво "Наш формат"

Нам тільки здається, що ми і так багато знаємо про засновника компанії культових "яблук" Стіва Джобса. Але ні. Це історія про складні стосунки взірця мільйонів та його доньки Ліси.

Стів не казав, що це його дитина, але носив у гаманці її фотографію. Зведені брати і сестри називали її "татковою помилкою". Коли треба було говорити про сім'ю, Ліса називала ім'я батька, але бачила його здебільшого на обкладинках журналів і з екрана телевізора.

"Малеча" – відверта розповідь рідної доньки Джобса. Таким ми його ще не бачили.

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Мілан Кундера "Нестерпна легкість буття"



Мілан Кундера "Нестерпна легкість буття", "Видавництво Старого Лева"

Минулого року видавництво неабияк потішило читачів "Вальсом на прощання", цього ж приготувало ще один легендарний роман автора. Це не просто книга – вона змушує серйозно замислитися, але надихає.

Тексти Кундери – насолода. Затягує у себе не лише різноманітність роздумів, але й стилів. Тут – ніжна любов, неоднозначна зрада, розуміння, страждання, війна, крихкі мрії та велика віра. Герої живуть життям, яке не має дублів, а легкість його – нестерпна.

Арундаті Рой "Міністерство Граничного Щастя"



Арундаті Рой "Міністерство Граничного Щастя", "Видавництво Старого Лева"

Індії нам! Цього разу – суперечливої, іноді справді гострої та конфліктної. Саме цим другий роман індійської письменниці відрізняється від першого, яким вона успішно дебютувала 20 років тому і отримала за нього Букерівську премію, – "Бог Дрібниць".

Новітня історія Індії означена політичними конфліктами і часто економічно-соцільною розрухою. Герої – відображення різних каст, усі вони мають свою віру і бачення світу. На них однаково тиснуть обставини, надиктовані ситуацією в країні, і подекуди герої зовсім у тих обставинах грузнуть. Історичний контекст, який тут точно не слабший, ніж розповіді героїв, викриває цілий калейдоскоп різноголосся людей, які живуть на одній землі.

Ґабріель Ґарсія Маркес "Скандал сторіччя. Тексти для газет і журналів (1950 – 1984)"



Ґабріель Ґарсія Маркес "Скандал сторіччя", "Видавництво Анетти Антоненко"

Ні, Маркес – це не лише легендарні "Сто років самотності". Хай "магічний реалізм" колумбійського письменника не може не змусити бачити цей світ по-іншому, але він – ще й журналіст та політичний діяч. Власне, як репортер Маркес і хотів запам’ятатися своїм читачам.

У "Скандалі сторіччя" зібрані репортажі та колонки. Тут 30 років журналістської діяльності автора. Тем у книзі досхочу – і гостра політика, особистий Гемінґвей, і розповіді про написання романів, і феномен телепатії та ще багато-багато іншого. Великі репортажі Маркеса – абсолютно унікальні, ця унікальність і означує літературні твори письменника.

Елізабет Ґілберт "Місто дівчат"



Елізабет Ґілберт "Місто дівчат", "Видавництво Старого Лева"

Ти не повинна вдавати хорошу дівчинку для того, аби бути хорошою людиною. Із цією думкою, буває, важко жити у будь-якому віці, а що вже й говорити дев’ятнадцятилітній Вівіан Морріс. Відчуття всюдисущої свободи оволоділо героїнею відразу після того, як її вигнали із престижного коледжу.

Переїзд до тітки, богемні тусовки довоєнного Мангеттену, театр, урагани емоцій, алкоголь – усе це, зрештою, відриває від життя. Роман про жіночу свободу і сексуальність, про відвагу бути собою і жити так, як вважаєш за потрібне. Погодьтесь, так часто навіть люди із немалим життєвим досвідом не можуть нічого про це сказати.

Станіслав Ґроф "Психологія майбутнього"



Станіслав Ґроф "Психологія майбутнього", видавництво Terra Incognita

Трохи вивчити свою свідомість і подивитись, що там у інших, – майже завжди гарна ідея. Автор цієї книги зібрав дослідження змінених станів свідомості, які збирав протягом сорока років своєї наукової діяльності.

Станіслав Ґроф, професор психології Каліфорнійського інституту інтегральних досліджень та засновник і президент Асоціації трансперсональної психології, запрошує нас усіх у подорож до себе. На цьому шляху читачів чекає багато відкриттів. Нечасто такі серйозні наукові дослідження і духовні практики бувають настільки захопливими.

Алехандро Кремадеса "Мистецтво фандрейзингу"



Алехандро Кремадеса "Мистецтво фандрейзингу", видавництво "Фабула"

Стартапи, стартапи, стартапи… Здається, що вони всюди. Теж маєте класну ідею, але не знаєте, з чого розпочати? Тоді ця книга для вас. Де взяти гроші для розвитку, як залучати інвестиції, на кого сподіватись, кого шукати?

Автор і водночас один із провідних спеціалістів із фандрейзингу знайшов для вас відповіді на ці запитання. Якщо хочете отримати детальну інструкцію із практичними порадами щодо того, як себе поводити у світі стартапів, то тут ви її знайдете.

Ліендер Кені "Тім Кук. СЕО, що вивів Apple на новий рівень"



Ліендер Кені "Тім Кук. СЕО, що вивів Apple на новий рівень", видавництво "Наш Формат"

Чи справді за "яблуками", які продовжують захоплювати світ, є прізвище лише одного творця – Стіва Джобса? Після його смерті більшість поставили на Apple хрест. Натомість компанія не лише не здала позицій, але й набрала обертів – і продовжує це робити.

Ім’я Тіма Кука – колишнього операційного директора Apple і нового СЕО – після його призначення могла ідентифікувати дуже невелика кількість людей. Ніхто не вважав Кука потрібним компанії лідером, однак Джобс обрав саме його. Як йому усе вдалось і що відбувалось у цей час за лаштунками "яблукового" гіганта – книга саме про це. Зрештою, хороша біографія здатна гарно "прокачати" наш мозок.

Сьюзан Герберт "Галерея котів"



Сьюзан Герберт "Галерея котів", видавництво: "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Краще, ніж один кіт, може бути тільки два – і так далі. Ця книга – можливість побачити відомі сцени живопису, театру, опери та кіно зовсім не такими, до яких ми звикли, а милими та пухнастими. Незвичні й дуже особливі акварелі Сьюзан Гербер впевнено ввели до канонізованого світу мистецтва котячих персонажів.

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Спочатку коти визирають із визнаних часом шедеврів, згодом – виходять (чи таки вилазять?) на театральну сцену. Навіть в Голлівуді всюди теж коти! Ну і хто сказав, що вони не керують світом?