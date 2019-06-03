Фотограф королівської сім'ї опублікував архівну листівку Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Один із офіційних фотографів королівської сім'ї Великобританії оприлюднив світлину герцогів Кембриджських з 2011 року. Знімок тільки одружених Кейт Міддлтон і принца Вільяма був зроблений перед туром до Канади.

Кілька місяців тому Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували восьму річницю весілля. Традиційно після пишного святкування королівська пара відправилася у перший сімейний тур. Влітку 2011 року новостворене подружжя полетіло у Канаду.

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Так, перед туром до Канади фотограф монаршої родини Кріс Джексон зробив для них офіційну листівку. Сьогодні, 3 червня, одній з перших світлин Кейт Міддлтон і принца Вільяма виповнилося 9 років. На фото герцогиня Кембриджська постала з улюбленою укладкою, а також у вухах красувалися діамантові сережки, які їй подарував її чоловік.



Кейт Міддлтон і принц Вільям (червень 2011 рік) / Instagram / @chrisjacksongetty