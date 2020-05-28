Гайлі Бібер подасть в суд на хірурга, який зробив наклеп про її пластичні операції

Американська модель Гейлі Бібер стала героїнею нового TikTok-відео, у якому хірург Деніел Баррет порівнював її зовнішність у різних роках. Дівчина обурилась, що він приписав їй пластичні операції, тому намірена із ним судитись.

У відеоролику для TikTok американець Деніел Баррет вирішив продемонструвати обличчя Гейлі Бібер у 2011 і 2016 роках, і як воно начебто зазнало кардинальних змін. На думку хірурга, дівчина зробила собі пластику носа, а також змінила форму підборіддя та збільшила губи.

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Зверніть особливу увагу на ніс. Статеве дозрівання або що-небудь ще не могло б змінити риси її обличчя так радикально,

– зазначив у своєму відео лікар.



Гейлі Бібер вдалась до пластичних операцій на думку американського лікаря / Скріншот з TikTok

Це побачили юристи моделі, після чого у виданні TMZ зазначили, що лікар Барретт не має права використовувати "ім'я, імідж і образ зірки" для популяризації свого бренду, "поширюючи неправдиві твердження, що місіс Бібер робила пластичну операцію". Також вони звинуватили лікаря в порушенні авторських прав на використання пісні Джастіна Бібера 2015 року Sorry у своїй публікації.

Інцидент трапився 27 травня, тому юристи моделі попросили опублікувати спростування від Деніела Баррета протягом наступних 24 годин, а якщо ні, тоді почнеться судова тяганина. Лікар вже відреагував на подію і зазначив, що його відео несуть інформативний характер, тому і не планує їх видаляти, а також що це такий собі посібник для початківців хірургів і косметологів.

Сама ж Гейлі Бібер ще раніше спростовувала усі заяви про пластичні операціїх, а зміни у зовнішності назвала секретами макіяжу та вправним фотошопом: "Зі своїм обличчям я нічого не робила. Тому, якщо ви збираєтеся порівнювати мене в 13 років і 23, то використовуйте природну фотографію, яка не була б так сильно відредагована".